יום שני, 22.09.2025 שעה 17:31
שונות  >> פודקאסט ריאל מדריד

מספיק בלי קושי: הדרבי יהיה המבחן הגדול לאלונסו

פודקאסט ריאל מסכם עוד ניצחון: הניסוי של המאמן, היעילות ההגנתית מול התקיעות ההתקפית, אדר טילי-טאו, ויניסיוס, המנייה הבטוחה ובלינגהאם. האזינו

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

ריאל מדריד שמרה על מאזן מושלם העונה עם ניצחון בית 0:2 על אספניול משערים של אדר מיליטאו, וכמובן, קיליאן אמבפה. אורי רייך, גיא צרפתי וחמי אלמוג מסכמים את המשחק בפודקאסט הבלאנקוס.

מה בתפריט: הניסוי המפתיע של אלונסו, פריצת הבונקר בעזרת השער הנדיר של מיליטאו – המצטיין האמיתי של המשחק, הפורמה המשוגעת והמספרים האדירים של אמבפה, עננת ויניסיוס שמלווה את העונה של ריאל מהרגע הראשון, האם הרוטציה בין הברזילאי לחברו לנבחרת רודריגו מדרבנת את שניהם או דווקא פוגעת? 

וגם: ההבדל המשמעותי בין משחק ההגנה המאומן לבין משחק ההתקפה שעוד לא מתחבר, האם פדה הולך לאיבוד בסגנון המשחק החדש, ההופעה המעודדת של אסנסיו על רקע פציעת רודיגר, הקאמבק של בלינגהאם עשוי להיות זה שיעורר את החלק הקדמי של ריאל לחיים, מסטאנטואונו ממשיך להראות יותר ויותר ניצוצות, הניצחון על מארסיי – לשם שינוי – דווקא עם עזרה מהשופט, האם אמבפה יעבור את ראול ובנזמה, הביקור הקרוב אצל לבאנטה והדרבי הגדול של מדריד כבר בפתח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */