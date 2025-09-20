טוטנהאם סחטה 2:2 מאוחר מברייטון, וולבס קורסת

אחרי שהדרבי של מרסייסיידרס הוציא לדרך את המחזור החמישי בליגה האנגלית, השעה 17:00 הגיעה ואיתה כמיטב המסורת מספר משחקים מעניינים במקביל. במוקד, ברייטון הפתיעה את טוטנהאם עם 2:2, קריסטל פאלאס ניצחה 1:2 את ווטסהאם, ברנלי ונוטינגהאם פורסט נפרדו ב-1:1 ולידס חגגה עם 1:3 על וולבס. בהמשך, יונייטד תארח את צ’לסי לקרב ענק, ופולהאם תפגוש את ברנטפורד.

ברייטון – טוטנהאם 2:2

לתרנגולים היה צ’אנס גדול לא לתת לליברפול לברוח יותר מידי, אבל הם מעדו, למרות שהצליחו לפחות לסחוט נקודה מאוחר, ובכל זאת הם נעצרו לאחר שני ניצחונות בכל המסגרות. כבר אחרי 31 דקות ברייטון עלתה ליתרון כפול משערים של ינקובה מינטה ויסין עבאס עיארי, וריצ’ארליסון צימק עוד לפני ההפסקה, כאשר בחצי השני שער עצמי של יאן פול ואן הק חתם את תוצאת המשחק. תומאס פרנק עם 10 נקודות מתוך 15, השחפים הגיעו ל-7 נקודות ורשמו ניצחון שני העונה, לצד תיקו אחד ושני הפסדים.

שחקני ברייטון חוגגים (IMAGO)

ברנלי – נוטינגהאם פורסט 1:1

שתי הקבוצות הגיעו ברצף לא טוב של משחקים, ואף אחת מהן לא הצליחה לצאת מזה עם חלוקת נקודות שלא משרתת ממש אף צד. ברנלי אמנם עצרה רצף של שני הפסדים, אך לא הצליחה להשיג שלוש נקודות והיא עם ארבע נקודות מתוך 15 עד כה העונה. פורסט עם 5 נקודות וצמודה לה מאוד, כאשר גם היא באה עם רצף של שני הפסדים בליגה ו-3 בכל המסגרות, וגם היא לא יצאה מזה עד הסוף. נקו וויליאמס כבש לאורחת אחרי שתי דקות, ג’יידן אנתוני חתם את תוצאת המשחק כבר בדקה ה-20.

קייל ווקר (IMAGO)

ווסטהאם – קריסטל פאלאס 2:1

מחזיקת הגביע המשיכה בכושר האדיר שלו עוד משנה שעברה גם לעונה הזו, והמשיכה עם הכושר הזה גם נגד הפטישים בלונדון. תשע נקודות יש לפאלאס, עם שני ניצחונות, שלוש תוצאות ועדיין 0 הפסדים. כל מה שנרשם אפשר לומר בדיוק ההפך על ווסטהאם, שמתחת לקו האדום עם 3 נקודות מתוך 15 ועם ארבעה הפסדים בחמישה משחקים. ז’אן פיליפ מאטטה כבש אחרי 37 דקות, ג’ארד בואן עוד איזן עם פתיחת המחצית השנייה, אבל טייריק מיצ’ל נתן 3 נקודות לאורחת.

שחקני קריסטל פאלאס בעננים (IMAGO)

וולבס – לידס 3:1

הקבוצה הכי גרועה עד כה העונה בליגה האנגלית המשיכה בפתיחה הנוראית שלה, כאשר וולבס עם 0 נקודות עגול ורע אחרי חמישה משחקים – חמישה הפסדים, במקום האחרון בטבלה כמובן. העולה החדשה רשמה שלוש נקודות בפעם השנייה העונה והיא עם שני ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים, כשהיא במקום סולידי באמצע הטבלה לבינתיים. המארחת הובילה עוד בדקה ה-8 משער של לדיסלב קרייצ’י, אבל חניכיו של דניאל פארקה חגגו בקלות עוד בחצי הראשון משערים של דומיניק קלברט-לואין, אנטון סטאך ונואה אוקאפור.