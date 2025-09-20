יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:29
ליגה איטלקית 25-26
91-63נאפולי1
93-73יובנטוס2
73-54קליארי3
73-53קרמונזה4
72-43אודינזה5
62-43מילאן6
61-23רומא7
63-34בולוניה8
53-63אטאלנטה9
42-33קומו10
45-13טורינו11
36-93אינטר12
33-43לאציו13
35-33ססואולו14
24-23פיורנטינה15
24-24גנואה16
25-13ורונה17
13-13פיזה18
15-13פארמה19
18-24לצ'ה20

1:2 לבולוניה על גנואה עם מהפך בדקה ה-99

הרוסובלו לא סיפקו משחק גדול ואף פיגרו מגול של אלרטסון, אלא שרגע של גאונות מצד קאסטרו, שכבש עם העקב, ואורסוליני (פנדל) דאגו להפוך בתוספת הזמן

|
סנטיאגו קאסטרו חוגג רגע של גאונות (IMAGO)
סנטיאגו קאסטרו חוגג רגע של גאונות (IMAGO)

הליגה האיטלקית חזרה אלינו כבר אתמול עם המהפך של קליארי על לצ’ה, אחרי שבוע אירופי עמוס במשחקי ליגת האלופות, והיום (שבת) בולוניה אירחה את גנואה במשחק שהסתיים בניצחון 1:2 ומהפך. בהמשך, יובנטוס תפגוש את ורונה ומילאן תצא למשחק חוץ מול אודינזה.

בולוניה - גנואה 1:2

הקרב בין שתי הקבוצות המזוהות עם הצבעים כחול-אדום לא התעלה לרמה גבוהה, אבל סיפק שני שערים גדולים. האורחת נהנתה מיום חלש במשרד מצד ‘הרוסובלו’, שבעיקר במחצית הראשונה התקשו להגיע למצבים, כשהיא אף עלתה ליתרון ממהלך מסירות יפה שהסתיים בבעיטה חזקה של מיקאל אגיל אלרטסון.

השער שספגה היה הטריגר ששינה את המשחק עבור המארחת, שהתעוררה והצליחה לבסוף למצוא את הרשת בזכות גול עם העקב מצד סנטיאגו קאסטרו חלוץ הקבוצה. עד לסיום המשחק, ה’גריפוני’, עם פטריק ויירה על הקווים, התגוננו ולבסוף ספגו בהתקפה האחרונה של המשחק, כשריקרדו אורסוליני הפך בזכות פנדל מדויק. מאמן האורחת הורחק בסיום.

