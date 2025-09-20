1:2 לבולוניה על גנואה עם מהפך בדקה ה-99

הליגה האיטלקית חזרה אלינו כבר אתמול עם המהפך של קליארי על לצ’ה, אחרי שבוע אירופי עמוס במשחקי ליגת האלופות, והיום (שבת) בולוניה אירחה את גנואה במשחק שהסתיים בניצחון 1:2 ומהפך. בהמשך, יובנטוס תפגוש את ורונה ומילאן תצא למשחק חוץ מול אודינזה.

בולוניה - גנואה 1:2

הקרב בין שתי הקבוצות המזוהות עם הצבעים כחול-אדום לא התעלה לרמה גבוהה, אבל סיפק שני שערים גדולים. האורחת נהנתה מיום חלש במשרד מצד ‘הרוסובלו’, שבעיקר במחצית הראשונה התקשו להגיע למצבים, כשהיא אף עלתה ליתרון ממהלך מסירות יפה שהסתיים בבעיטה חזקה של מיקאל אגיל אלרטסון.

השער שספגה היה הטריגר ששינה את המשחק עבור המארחת, שהתעוררה והצליחה לבסוף למצוא את הרשת בזכות גול עם העקב מצד סנטיאגו קאסטרו חלוץ הקבוצה. עד לסיום המשחק, ה’גריפוני’, עם פטריק ויירה על הקווים, התגוננו ולבסוף ספגו בהתקפה האחרונה של המשחק, כשריקרדו אורסוליני הפך בזכות פנדל מדויק. מאמן האורחת הורחק בסיום.