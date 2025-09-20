לא עוצר: שלושער לקיין ב-1:4 של באיירן מינכן

המחזור הרביעי בבונדסליגה נמשך הערב (שבת), ובאיירן מינכן עדיין בלתי ניתנת לעצירה. ליתר דיוק, הארי קיין בלתי ניתן לעצירה. החלוץ האנגלי השלים שבעה שערים בשלושת המשחקים האחרונים שלו, כאשר כבש שלושער בניצחון של האלופה 1:4 על הופנהיים, בדרך למאזן מושלם בפסגה.

קיין, שכבש צמד ב-1:3 מול צ’לסי בליגת האלופות באמצע השבוע, הבקיע את הראשון שלו בדקה ה-44, על סף הירידה להפסקה, כאשר אחרי תרגיל קרן יפה, ניצל מסירה נהדרת של לנארט קארל בן ה-17 וירה כדור חד ומדויק לפינה הקרובה.

עם פתיחת המחצית השנייה, קיין הכפיל והעלה את מאזנו לשבעה שערי ליגה, כאשר דייק מהנקודה הלבנה. השמיני הגיע עם פנדל נוסף בדקה ה-77, ולדימיר צופל רק צימק בדקה ה-82 להופנהיים, כשסרג’ גנאברי קבע את תוצאת המשחק בתוספת הזמן. באיירן חוגגת ניצחון רביעי בארבעה משחקים בבונדסליגה, והיא כאמור במקום הראשון בטבלה עם מאזן מושלם. עבור הופנהיים, מדובר בהפסד שני העונה, לצד שני ניצחונות.

המבורג – היידנהיים 1:2

דניאל פרץ שוב ישב על הספסל של המבורג, שרושמת ניצחון ראשון העונה. לוקה ווסקוביץ’ כבש ראשון בדקה ה-42, ריאן פיליפ הכפיל בדקה ה-59. דניאל הוייר פרננדס, השוער הראשון של המבורג, רשם שש הצלות. אדם קולה צימק לקראת הסיום.

לייפציג – פ.צ קלן 1:3

מפגש נהדר שאפשר להגיד עליו ‘מחצית אחת ודי’, כאשר כל השערים נכבשו ב-45 הדקות הראשונות, כשהמחצית השנייה הסתיימה ללא תזוזה של הרשת. המארחת עלתה ראשונה על הלוח משער של אסאן אוואדראוגו בדקה ה-13, האורחת השוותה 10 דקות לאחר מכן הודות ליאן טילמאן, אך אז רומלו החזיר את קבוצתו ליתרון בדקה ה-44 ודויד ראום נתן 1:3 ושלוש נקודות עם שער בתוספת הזמן. לייפציג עלתה למקום השני עם תשע נקודות, קלן ירדה למקום הרביעי עם 7 נקודות.

ורדר ברמן – פרייבורג 3:0

האורחת, שתפגוש את מכבי תל אביב במחזור השביעי והלפני אחרון של הליגה האירופית בחודש ינואר, נראית טוב ורושמת ניצחון שני ברציפות, שמשכיח את פתיחת העונה הלא טובה שלא בה רשמה שני הפסדים. וינצ’זו גריפו האיטלקי כבש את הראשון בפנדל בדקה ה-33 ובישל בדקה ה-54 לג’וניור אדאמו, שהשלים צמד בדקה ה-74.

תוצאה נוספת

אוגסבורג – מיינץ 4:1

כבשו למיינץ: קאישו סנו (14’), דומיניק קוהר (26’), פול נבל (60’) וארמינדו סייב (69’).

לאוגסבורג: סמואל אסנדה (83’)

