חלאילי לראשונה בהרכב ריינה, קליי בהפועל פ״ת

רגע לפני החגים הבאים עלינו, המחזור הרביעי בליגת העל ייפתח הערב (שבת, 19:45) עם מפגש בין מכבי בני ריינה להפועל פתח תקווה באצטדיון גרין. שתי הקבוצות מחפשות ניצחון שיוכל לתת דחיפה לעונה שלהן.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, עיאד חבשי, איאד חוטבא, מילאדין סטיבנוביץ׳, עמנואל בנדה, אלכסה פייץ׳, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר, איאד חלאילי ונבו שדו.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, אוראל דגני, איתי רוטמן, נועם כהן, שחר רוזן, נדב נידם, תומר אלטמן, ג׳יימס אדניי, ז׳וסלין טאבי,שביט מזל וקליי.

בצד של המארחת, החבורה של סלובודן דראפיץ’ מגיעה למשחק אחרי פתיחת עונה רעה מבחינתה כשהיא עם נקודת אחת מתשע אפשריות, שני כרטיסים אדומים בשלושה משחקים ומאזן שערים שלילי של 9:3. הכחולים יודעים שהם חייבים ניצחון שיעצור את המשבר ויוציא לדרך חדשה.

מן העבר השני, חניכיו של עומר פרץ מגיעים עם פתיחת עונה סולידית, אחרי תיקו, ניצחון והפסד. המלאבסים ינסו להשכיח את התבוסה 4:0 למכבי תל אביב ולהוכיח שהניצחון החגיגי על מכבי נתניה לא היה רגעי, בתקווה להוציא שלוש נקודות חשובות להמשך.

שתי הקבוצות נפגשו בסך הכל שמונה פעמים לאורך ההיסטוריה, כשרק פעם אחת בני ריינה הצליחה לנצח. הפועל פתח תקווה ניצחה חמש פעמים ואילו שני המפגשים הנותרים הסתיימו בחלוקת נקודות.