יום שבת, 20.09.2025 שעה 21:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אבוהב: ביום נתון אפשר לנצח את הפועל ב"ש

קשר בני סכנין דיבר לפני המשחק מול הדרומיים מחר ב-20:00 בטוטו טרנר, המאמן הוסיף: "לא נבוא להתבטל". וגם: הבקרה, ההרכב המשוער של הצפוניים

|
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

אחרי ההפסד מול הפועל חיפה, בני סכנין תצא מחר (ראשון, 20:00) לטוטו טרנר לאחד המשחקים הקשים, כאשר תפגוש את הפועל באר שבע, סגנית האלופה.

בסכנין מקווים כי עד מחר, תום מועד העברות, להצליח להעביר בבקרה את שלושת השחקנים – דוראל אבונו, מקס גרצ'קין ואיברהימה דראמה אחרת אף אחד מהם לא יעמוד לרשותו של שרון מימר לפחות עד ינואר.

מימר יחזור לקווים אחרי ריצוי עונש הרחקה של שני משחקים, כאשר מי שיערוך הופעת בכורה בסגל אחרי שעבר בבקרה יהיה הבלם חסן חילו. במרכז ההגנה ישחקו איאד אבו עביד ומארון גנטוס, כאשר סכנין תחסר את אוטנגה גליד המורחק ואת מקומו ימלא אחמד טאהא.

מימר אמר: “אנחנו לפני אתגר גדול מאוד, ב"ש בטרנר זה מסוג המשחקים הקשים שיש בליגת העל במיוחד בכושר שהם נמצאים. אנחנו כקבוצה מתחילים להתחבר. סבלנו מהכנה מאוחרת, אבל אנחנו מתחברים ואני מאמין שבהמשך נבוא לטרנר לא כדי להתבטל. ננסה להוציא משהו מהמשחק הזה, אני מאמין בקבוצה שלי".

עומר אבוהב הוסיף: “אנחנו נוסעים לשחק מול יריבה לא קלה בטוטו טרנר, נבוא הכי מוכנים שיש, אנחנו רוצים לנצח. ביום נתון הכל יכול לקרות ואנחנו צריכים את התמיכה של האוהדים".

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ', עדן שמיר, אחמד טאהא, גובייר בושנאק, מתיו קודג'ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

