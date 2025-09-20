יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
107-85אספניול3
97-96בטיס4
94-64אתלטיק בילבאו5
94-64חטאפה6
73-84ויאריאל7
73-44אלאבס8
64-64אלצ'ה9
62-34אוססונה10
54-54אתלטיקו מדריד11
49-95לבאנטה12
47-74סביליה13
45-44ראיו וייקאנו14
46-45סלטה ויגו15
48-44ולנסיה16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20

לבאנטה הביסה 0:4 תשעה שחקנים של ג'ירונה

הצפרדעים רשמו ניצחון ליגה ראשון העונה מול הקטלונים המפורקים שירדו לתחתית הטבלה. איונג, אלברס, רומרו וקויאליפו הכריעו, ויטסל ורייס הורחקו

|
שחקני לבאנטה בטירוף (La Liga)
שחקני לבאנטה בטירוף (La Liga)

המחזור השישי בלה ליגה נפתח אתמול עם ניצחונה של ריאל בטיס על ריאל סוסיאדד, המשיך היום (שבת) עם לבאנטה, שהביסה 0:3 את ג’ירונה האומללה שירדה למקום האחרון בטבלה. בהמשך, דפורטיבו אלאבס מארחת את סביליה, ואתלטיק בילבאו יוצאת למשחק חוץ מול ולנסיה.

ג’ירונה - לבאנטה 4:0

זה לקח אמנם חמישה משחקים, שכן בטיס היחידה בליגה ששיחקה עד כה שישה מחזורים, אבל הצפרדעים הצליחו לנצח לראשונה העונה, עם ניצחון בסטייל, זאת לאחר עזרה לא קטנה מצד המארחת אחרי שאקסל ויטסל הותיר אותה בעשרה שחקנים כבר בדקה ה-30.

הסכר נפרץ בדקה ה-43, עם שער של אטה איונג שהוריד את הקבוצות למחצית בהפרש שער. עם השיבה מההפסקה, ויטור רייס הותיר את הקטלונים בתשעה שחקנים, וקרלוס אלברס דאג להכפיל את התוצאה. איבן רומרו הצטרף לחגיגה בדקה ה-70 וגודווין קויאליפו חתם את התוצאה בתוספת הזמן, במה שעשוי להיות משחקו האחרון של מיצ’ל על הקווים של ג’ירונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */