יום שבת, 20.09.2025 שעה 23:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

ג'ונסון מתאמן בעמק, יעבור מחר בדיקות רפואיות

הפורוורד, שהיה בהפועל י-ם בעונה שעברה, נחת בישראל וערך אימון ראשון. אם יעבור בהצלחה את מבדקי הכשירות, יהפוך לזר השישי בקבוצה של שרון אברהמי

|
כריס ג'ונסון (רועי כפיר)
כריס ג'ונסון (רועי כפיר)

כפי שדיווחנו לכם השבוע, כריס ג'ונסון סיכם את תנאיו בהפועל העמק ואם יעבור מחר את הבדיקות הרפואיות יחתום ויהיה הזר השישי של הקבוצה, בנוסף לאלייז'ה צ'יילדס, קיילר אדוארדס, קמרון הנרי, ארון וויילר וקיידן שדריק.

בינתיים הפורוורד הוותיק (35, 1.98) נחת אתמול בישראל וערך כבר היום אימון עם חבריו החדשים. כזכור, ג'ונסון נכשל בבדיקות הרפואיות בשאלון הצרפתית ולכן לא חתם שם. 

זו אמורה להיות הקדנציה הרביעית של ג'ונסון בישראל, לאחר ששיחק בהפועל ירושלים בעונת 18/19, בהפועל חולון בעונות 2020-2023 ואז שוב בירושלים בעונות 2023-2025. בעונה שעברה העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות ו-5.2 ריבאונדים למשחק.

