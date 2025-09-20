יום ראשון, 21.09.2025 שעה 09:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
5010-4722פלמנגו1
4918-3622פלמייראס2
4716-3723קרוזיירו3
3917-3423בוטאפוגו4
3923-3922מיראסול5
3725-3022באהיה6
3523-2723סאו פאולו7
3129-2622פלומיננזה8
3133-2823ברגנטינו9
2928-2423קורינתיאנס10
2823-2223סיארה11
2733-2622אינטרנסיונל12
2526-2122אתלטיקו מיניירו13
2527-2022גרמיו14
2333-3222ואסקו דה גמה15
2332-2122סאנטוס16
2235-1924ויטוריה17
2143-1922ג'ובנטוד18
1838-2323פורטלזה19
1134-1521ספורט רסיפה20

ניימאר שוב פצוע, חזרתו לסגל של ברזיל בסכנה

סנטוס אישרה שהכוכב סובל מפציעה בירך ימין, הוא יחמיץ את הדרבי בראשון מול סאו פאולו ועלול להיעדר שוב מהסגל של אנצ'לוטי למשחקי הידידות באוקטובר

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

ניימאר חווה שוב מכה קשה, פציעה נוספת שמטילה ספק גדול בהמשך דרכו במדי הקבוצה והנבחרת. בהודעה רשמית שפרסמה סנטוס נמסר כי הכוכב הברזילאי נטש את האימון ביום חמישי האחרון בעקבות כאבים בירך ימין. לאחר בדיקות, התברר כי מדובר בפגיעה בשריר בירך ימין. ניימאר כבר החל בטיפולים בפיקוח הצוות הרפואי של סנטוס.

המשמעות המיידית היא שניימאר יחמיץ את הדרבי מול סאו פאולו ביום ראשון, משחק קריטי עבור סנטוס, שנמצאת נקודה בלבד מהקו האדום בליגה הברזילאית. מעבר לכך, מדובר בעוד נסיגה כואבת לשחקן שסובל מסדרת פציעות אין סופית מאז חזרתו לברזיל.

הפציעה הנוכחית מציבה סימן שאלה גדול גם לגבי עתידו בנבחרת. מאמן הסלסאו, קרלו אנצ’לוטי, הבהיר שכל מועמד לסגל חייב להיות בכשירות מלאה כדי להילקח בחשבון לקראת מונדיאל 2026. אף שניימאר כבר החלים מהפציעה הקודמת שלו, אנצ’לוטי השאיר אותו מחוץ לסגל האחרון של ברזיל, במטרה לאפשר לו להתרכז בהתאוששות מלאה. אך הפעם שוב מדובר באותה ירך ממנה סבל מבצקת באוגוסט.

ניימאר וקרלו אנצניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

כתוצאה מכך, ישנו חשש כבד שניימאר יחמיץ גם את שני משחקי הידידות של ברזיל מול דרום קוריאה ויפן באוקטובר הקרוב. כדי לשוב לסגל הלאומי, יצטרך הכוכב לעבוד קשה ולהוכיח לאנצ’לוטי שהוא ראוי לחזור.

הפעם האחרונה שבה ניימאר לבש את המדים הלאומיים הייתה באוקטובר 2023, אז נפצע קשה במשחק מוקדמות מול אורוגוואי, פציעה שכללה קרע ברצועה הצולבת וקרע במניסקוס. מאז חזרתו לסנטוס, הוא כבר פספס 12 משחקים בשל בעיות פיזיות שונות.

המציאות הזו משאירה את ניימאר ואת אוהדיו מודאגים: הקריירה שלו ממשיכה להיות מוצפת בפציעות, ובזמן שסנטוס נלחמת נגד הירידה ונבחרת ברזיל מתכוננת לעתיד, הכוכב בן ה־33 שוב מוצא את עצמו על מיטת הטיפולים במקום על כר הדשא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */