שער שני ביפן: דין דוד הבקיע בניצחון יוקוהמה

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# דין דוד הבקיע היום (שבת) את שערו השני בליגה היפנית, כאשר מצא את הרשת במדי יוקוהמה מרינוס מול פוקוקה במסגרת המחזור ה-30 בליגה, כשקבוצתו ניצחה בסופו של דבר 0:2. דוד שהגיע ממכבי חיפה העלה את קבוצתו ליתרון בדקה ה-20. יוקוהמה הגיעה למשחק עם רצף של שני הפסדים, והישראלי שהוחלף בדקה ה-55 עזר לה להשיג נקודות חשובות. פוקוקה נמצאת בתקופה לא טובה עם שלושה הפסדים רצופים וחמישה משחקים רצופים ללא ניצחון. הניצחון העלה את קבוצתו של דוד מעל הקו האדום, אך בהפרש של נקודה אחת בלבד.

# פילדלפיה של תאי בריבו עשתה צעד גדול לעבר המקום הראשון בסיום העונה הסדירה, כשרשמה 0:1 על ניו אינגלנד של עיליי פיינגולד ודור תורג’מן. החלוץ שעבר ממכבי ת”א אמנם רק היום המריא לארה”ב וכמובן לא היה בסגל, אבל המגן/בלם רשם 79 דקות בהפסד. בריבו רשם 77 דקות ולא הצליח להתקרב למלך השערים של הליגה, כאשר החלוץ הישראלי נותר עם 16 גולים. אגב, מלך השערים הוא סם סאריג’ עם 21, ליאו מסי עם 20 במקום השני.

תאי בריבו (IMAGO)

# בטורקיה, רמזי ספורי פתח בהרכב של קבוצתו והוחלף בדקה ה-90, כאשר הוא בישל את ה-0:1 של אנטליספור, אך אחרי שהישראלי ירד לספסל, חבריו לא שמרו על השער וספגו 1:1 דרמטי בתוספת הזמן מול קייסריספור.

# בצרפת, מחמוד ג’אבר לא פתח בהרכב של סנט אטיין, אך עלה מהספסל בדקה ה-67 והשלים 23 דקות, כאשר הוא וחבריו ניצחו 2:3 את ריימס. הישראלי וקבוצתו עלו למקום הראשון עם 14 נקודות.

# תומר יוספי אמנם לא פתח בניצחון קבוצתו, פוליסיה ז’יטומיר, שגברה 0:2 על קודריבקה, אף נכנס כמחליף בדקה ה-69 ועזר לקבוצתו לשים את השני.

# בארצות הברית, עידן טוקלומטי פתח בהרכב של שארלוט והשלים 90 דקות במשחקה מול ניו יורק סיטי, אך לא הצליח לסייע לקבוצתו להימנע מהפסד, כאשר הוא וחבריו נכנעו 2:0. אגב, זאהה החמיץ פנדל בדקה ה-69 וליאל עבדה נכנס לדקה אחת בלבד בדקה ה-90+7. שארלוט ירדה למקום הרביעי.

עידן טוקלומטי (IMAGO)

# נעבור לאסיה. באיחוד האמירויות מונאס דאבור פתח בהרכב של שבאב אל דובאי והוחלף רק בדקה ה-84, כשחבריו הצליחו להכריע את ההתמודדות בזכות שער עמוק עמוק בתוספת הזמן (90+5) וניצחו 0:1 את אל נאסר דובאי.

# בדרבי הישראלי בסרביה, פרטיזן בלגרד של ביברס נאתכו פגשה את הכוכב האדום של עומרי גלזר. הקשר עלה אל המגרש בדקה ה-62, השוער לא שותף, כאשר הכוכב האדום ניצחה 1:2 ופתחה פער מהיריבה בצמרת, כשהיא עם 21 נקודות משבעה משחקים, פרטיזן מנגד עם 19 נקודות משמונה משחקים.

# גם בהולנד יש לנו נציג, קצת פחות מוכר, שמשחק בליגה השנייה. יובל רנון לא פתח בהרכב של ויטסה ארנהיים, אך עלה אל כר הדשא בדקה ה-66 ובישל את השער השלישי ב-1:3 של קבוצתו מול הלמונד ספורט.