יום ראשון, 21.09.2025 שעה 17:24
 מזרח 
6033-5031פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5342-5131שארלוט3
5335-4630ניו יורק סיטי4
5246-6028אינטר מיאמי5
5143-5830אורלנדו סיטי6
5038-5231נאשוויל7
5047-5131קולומבוס קרו8
4553-5730שיקאגו פייר9
4340-4531ניו יורק רד בולס10
3245-3931ניו אינגלנד רבולושן11
2737-3030טורונטו12
2755-3730אטלנטה יונייטד13
2558-2931די.סי. יונייטד14
2455-2931מונטריאול15
 מערב 
5738-5631סן דייגו אפ.סי1
5531-5629ונקובר ווייטקאפס2
5436-5131מינסוטה יונייטד3
4736-5328FC לוס אנג'לס4
4543-5129סיאטל סאונדרס5
4240-3830פורטלנד טימברס6
4136-3129אוסטין7
3952-4131קולורדו ראפידס8
3749-4530דאלאס9
3649-4031יוסטון דינמו10
3558-5631סן חוזה ארת'קווייקס11
3441-3129ריאל סולט לייק12
2852-3931סנט לואיס סיטי13
2763-4531קנזס סיטי14
2161-3730לוס אנג'לס גלאקסי15

שער שני ביפן: דין דוד הבקיע בניצחון יוקוהמה

החלוץ שהגיע מחיפה העלה את קבוצתו ליתרון נגד פוקוקה כשהשלים שער שני ב-0:2 של קבוצתו, בישול לספורי ב-1:1 של אנטליספור. וגם: כל הנציגים מארה"ב

דין דוד (IMAGO)
דין דוד (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# דין דוד הבקיע היום (שבת) את שערו השני בליגה היפנית, כאשר מצא את הרשת במדי יוקוהמה מרינוס מול פוקוקה במסגרת המחזור ה-30 בליגה, כשקבוצתו ניצחה בסופו של דבר 0:2. דוד שהגיע ממכבי חיפה העלה את קבוצתו ליתרון בדקה ה-20. יוקוהמה הגיעה למשחק עם רצף של שני הפסדים, והישראלי שהוחלף בדקה ה-55 עזר לה להשיג נקודות חשובות. פוקוקה נמצאת בתקופה לא טובה עם שלושה הפסדים רצופים וחמישה משחקים רצופים ללא ניצחון. הניצחון העלה את קבוצתו של דוד מעל הקו האדום, אך בהפרש של נקודה אחת בלבד.

# פילדלפיה של תאי בריבו עשתה צעד גדול לעבר המקום הראשון בסיום העונה הסדירה, כשרשמה 0:1 על ניו אינגלנד של עיליי פיינגולד ודור תורג’מן. החלוץ שעבר ממכבי ת”א אמנם רק היום המריא לארה”ב וכמובן לא היה בסגל, אבל המגן/בלם רשם 79 דקות בהפסד. בריבו רשם 77 דקות ולא הצליח להתקרב למלך השערים של הליגה, כאשר החלוץ הישראלי נותר עם 16 גולים. אגב, מלך השערים הוא סם סאריג’ עם 21, ליאו מסי עם 20 במקום השני.

תאי בריבו (IMAGO)תאי בריבו (IMAGO)

# בטורקיה, רמזי ספורי פתח בהרכב של קבוצתו והוחלף בדקה ה-90, כאשר הוא בישל את ה-0:1 של אנטליספור, אך אחרי שהישראלי ירד לספסל, חבריו לא שמרו על השער וספגו 1:1 דרמטי בתוספת הזמן מול קייסריספור.

# בצרפת, מחמוד ג’אבר לא פתח בהרכב של סנט אטיין, אך עלה מהספסל בדקה ה-67 והשלים 23 דקות, כאשר הוא וחבריו ניצחו 2:3 את ריימס. הישראלי וקבוצתו עלו למקום הראשון עם 14 נקודות.

תומר יוספי אמנם לא פתח בניצחון קבוצתו, פוליסיה ז’יטומיר, שגברה 0:2 על קודריבקה, אף נכנס כמחליף בדקה ה-69 ועזר לקבוצתו לשים את השני.

# בארצות הברית, עידן טוקלומטי פתח בהרכב של שארלוט והשלים 90 דקות במשחקה מול ניו יורק סיטי, אך לא הצליח לסייע לקבוצתו להימנע מהפסד, כאשר הוא וחבריו נכנעו 2:0. אגב, זאהה החמיץ פנדל בדקה ה-69 וליאל עבדה נכנס לדקה אחת בלבד בדקה ה-90+7. שארלוט ירדה למקום הרביעי.

עידן טוקלומטי (IMAGO)עידן טוקלומטי (IMAGO)

# נעבור לאסיה. באיחוד האמירויות מונאס דאבור פתח בהרכב של שבאב אל דובאי והוחלף רק בדקה ה-84, כשחבריו הצליחו להכריע את ההתמודדות בזכות שער עמוק עמוק בתוספת הזמן (90+5) וניצחו 0:1 את אל נאסר דובאי.

# בדרבי הישראלי בסרביה, פרטיזן בלגרד של ביברס נאתכו פגשה את הכוכב האדום של עומרי גלזר. הקשר עלה אל המגרש בדקה ה-62, השוער לא שותף, כאשר הכוכב האדום ניצחה 1:2 ופתחה פער מהיריבה בצמרת, כשהיא עם 21 נקודות משבעה משחקים, פרטיזן מנגד עם 19 נקודות משמונה משחקים.

# גם בהולנד יש לנו נציג, קצת פחות מוכר, שמשחק בליגה השנייה. יובל רנון לא פתח בהרכב של ויטסה ארנהיים, אך עלה אל כר הדשא בדקה ה-66 ובישל את השער השלישי ב-1:3 של קבוצתו מול הלמונד ספורט.

