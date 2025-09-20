יום שבת, 20.09.2025 שעה 19:51
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
73-74מכבי פ"ת5
72-54מכבי הרצליה6
74-44הפועל כפ"ס7
63-94מ.ס קריית ים8
54-44הפועל עכו9
44-34בני יהודה10
47-54הפועל ר"ג11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

שוהם ישמור על ההרכב שניצח את הפועל רמת גן

מכבי פ"ת רוצהלחבר רצף ניצחונות לראשונה בליגה, המאמן ביקש באסיפה לצאת לחג בכיף: "לא נבוא שאננים". ריבולייה: חדרה קבוצה חזקה שהייתה בליגת העל"

|
נועם שוהם (ראובן שוורץ)
נועם שוהם (ראובן שוורץ)

לאחר הניצחון המרשים 0:3 באמצע השבוע על הפועל רמת גן, מכבי פתח תקוה תצא מחר (ראשון) לאצטדיון בעפולה, כדי להתארח אצל הפועל חדרה, במטרה לרשום לראשונה העונה רצף ניצחונות במסגרת הליגה.

היכולת הטובה מהמשחק מול האורדונים לא נעלמה מעיניו של המאמן נועם שוהם, שעל פי האימון המסכם, צפוי לפתוח עם אותם 11 שפתחו ביום רביעי. שוהם ביקש מהשחקנים באסיפה לבוא באותה דריכות ועוצמה כמו במשחק האחרון כדי "לצאת לחג בכיף".

"ליגה לאומית היא ליגה של מומנטומים. כמו שלא הורדנו את הראש אחרי ההפסד נגד כפר קאסם לא נבוא שאננים ונינוחים למשחק מחר נגד חדרה. קבוצה עם שאיפות כמו שלנו צריכה להתרכז רק במשחק הקרוב. אין משחקים פשוטים בליגה הזאת", אמר המאמן.

החלוץ פרנק ריבולייה, שכבש צמד במשחק האחרון, אמר: "אני ממש שמח מהניצחון האחרון, במיוחד מהדרך שבה שיחקנו אחרי המעידה מול כפר קאסם. ברמה האישית, אני מרוצה מהצמד שלי, שני השערים הגיעו ממהלכים קבוצתיים נהדרים".

פרנק ריבולייה חוגג (ראובן שוורץ)פרנק ריבולייה חוגג (ראובן שוורץ)

הצרפתי הוסיף: "אנחנו ניגשים לכל משחק באותה הצורה ואנחנו רוצים את שלוש הנקודות. חדרה היא קבוצה חזקה שהייתה בליגת העל בעונה שעברה, אבל המטרה שלנו היא לבנות רצף ניצחונות כי זה מה שיחזיר אותנו לליגה הראשונה״.

הרכב משוער: מרקו וולף, גיא דזנט, מוחמד הינדי, בן והבה, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה.

