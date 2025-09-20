עידן חדש בכדורגל: המדריך המלא לכדור הזהב

ביום שני הקרוב ייחשף בפאריס הזוכה בכדור הזהב לשנת 2025, הפרס היוקרתי ביותר בכדורגל העולמי. הטקס, שייערך בתיאטרון "שאטרלה" בבירת צרפת, יציין את המהדורה ה־69 של הטקס המסורתי שמארגנת המגזין ‘פראנס פוטבול’. בשונה משני העשורים האחרונים שהתאפיינו בדומיננטיות של ליאו מסי (8 זכיות) וכריסטיאנו רונאלדו (5 זכיות), הפעם ברור כי ייבחר שם חדש, כזה שמסמל פתיחת עידן רענן במאבק על תואר השחקן הטוב בעולם.

הטקס יחולק ל־12 קטגוריות שונות, בהן כדור הזהב לגברים ולנשים, פרסי שוער השנה (יאשין), פרסי המאמן הטוב ביותר (יוהאן קרויף), פרס הכובש המצטיין (גרד מילר), פרס קופה לשחקן הצעיר עד גיל 21, וגם מועדון השנה לנשים ולגברים. בין המועמדים השונים ניתן למצוא לא פחות משמונה נציגים ברזילאים, בהם ויניסיוס ג’וניור וראפיניה, אך עיקר תשומת הלב מופנית אל השחקנים שסומנו כפייבוריטים הגדולים.

דמבלה – הסמל של הטרבל ההיסטורי של פ.ס.ז'

המועמד המוביל לזכייה הוא אוסמן דמבלה. הצרפתי חווה עונת שיא בפאריס סן ז’רמן והיה המנהיג הגדול של הקבוצה שזכתה בטרבל היסטורי, כולל גביע ליגת האלופות הראשון בתולדותיה. דמבלה כבש בעונה החולפת 35 שערים ובישל 16 נוספים ב־53 משחקים, מספרים שהעניקו לו את תואר מלך השערים בליגה הצרפתית וגם את תואר השחקן המצטיין בליגת האלופות.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

מאמן פ.ס.ז’, לואיס אנריקה, שיבח אותו במיוחד על עבודתו ההגנתית והלחץ שהפעיל על היריבים: "הייתי מעניק לו את כדור הזהב על משחק הגמר בלבד", אמר המאמן הספרדי. גם המנהל המקצועי לואיס קמפוס טען כי אם שמו של דמבלה היה מסי או רונאלדו, כלל לא הייתה מחלוקת סביב הזכייה.

היריבים: לאמין ימאל, סלאח וראפיניה

לצדו של דמבלה נמצאים מועמדים נוצצים נוספים. לאמין ימאל הצעיר מברצלונה סיים עונה חלומית עם 18 שערים ו־25 בישולים, אך כישלון קבוצתו בליגת האלופות פגע בסיכוייו. מוחמד סלאח שוב רשם מספרים אישיים גבוהים בליברפול, אך ללא תואר משמעותי באירופה. ראפיניה מברצלונה היה אחד ממובילי הקטלונים, אולם גם הוא לא השלים קמפיין קבוצתי מספק. בהשוואה אליהם, דמבלה נהנה מההישג הקבוצתי הגדול מכולם, זכייה בצ’מפיונס.

לאמין ימאל (IMAGO)

האפריקאים בתמונה: האם נשבר רצף של 30 שנה?

מאז הזכייה ההיסטורית של ג’ורג’ ויאה ב־1995, אף שחקן אפריקאי לא הניף את כדור הזהב. סאדיו מאנה היה הקרוב ביותר כשסיים שני ב־2022, אך השנה יש תקווה חדשה. סלאח כאמור נמצא ברשימה, וגם אשרף חכימי, שבלט בעונה הגדולה של פ.ס.ז’, עשוי להיכנס לעשירייה הראשונה.

ייצוג היסטורי גם בכדורגל הנשים

גם בצד הנשי צפוי עניין רב. נבחרת ניגריה רושמת נוכחות היסטורית בזכות מאמן הסופר פלקונס, ג’סטין מדוגו, שמועמד לפרס מאמן השנה אחרי שהוביל את נבחרתו לאליפות אפריקה עשירית. בנוסף, השוערת צ’יאמאקה ננדוזיה מועמדת לפרס יאשין לשוערת השנה, לאחר עונה מרשימה שכללה 17 משחקים ללא ספיגה ב־31 הופעות.

חסות חדשה, אווירה נוצצת

בימים האחרונים הוכרזה גם חסות רשמית חדשה לטקס: "קטאר איירווייז", שותפה ותיקה של פ.ס.ז’ ושל ליגת האלופות, תהפוך לראשונה שתוצג כ"Partner Presenting" של כדור הזהב. המהלך הזה מחדד עוד יותר את הזיקה בין דמבלה לבין הפרס, שכן מדובר בספונסר מרכזי של קבוצתו, מה שמרמז אולי על זכייתו.

דמבלה (IMAGO)

ביום שני בערב, באירוע נוצץ בפאריס, יתבררו כל התשובות: מי ייכנס להיסטוריה ומי ייזכר כמי שפתח עידן חדש בכדור הזהב. כל הסימנים מצביעים על דמבלה, האיש שהוביל את פאריס סן ז’רמן לעונה חלומית, אך לא משנה מי יזכה, ברור שהכדורגל העולמי נכנס לתקופה חדשה של תחרותיות ואיזון, כזו שלא נשענת עוד על שני כוכבי העל ששלטו בו במשך כמעט שני עשורים.