כוכב: מנור בישל בנגיעה הראשונה, 1:2 לוויאריאל

השחקן המצטיין
פאפה גיי, ציון: 8
היה נהדר, לקח פיקוד מרגע ההרחקה של אוססונה וגם קינח עם השער המנצח, למרות שכבש בטעות
השחקן המאכזב
ולנטין רוזייה, ציון: 3
אדום חסר אחריות לרוז'ר, שידע שיש לו צהוב וירד לגליץ' כל כך לא חכם בשלב כל כך מוקדם
לוויאריאל יש כוכב, וסוף סוף היא החליטה להשתמש בו. מנור סולומון עלה להופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית ובמדי הצוללת הצהובה, ולקח לו פחות משתי דקות להראות שהוא ראוי לשחק, ולשחק הרבה. הכוכב הישראלי נכנס בדקה ה-67, ובנגיעה הראשונה שלו כשחקן המועדון בכלל ובמשחק בפרט בישל את ה-1:1, כשבהמשך ויאריאל רשמה 1:2 מאוחר על אוססונה היום (שבת).
זה הלך קשה. הצהובים לא רצו להפסיד עוד משחק, כאשר אחרי פתיחת העונה הטובה הם נכנעו פעמיים ברציפות, ולמרות שליטה מוחלטת ויתרון מספרי בעקבות הרחקה של רוז’ר, משום מקום תומאס פארטיי נגע ביד ואנטה בודימיר כבש פנדל רגע לפני הירידה להפסקה, עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה.
רק מופע ענק של סרחיו הררה, שללא ספק בכושרו כעת נחשב לאחד הטובים בעולם בעמדתו, מנע גול, עד שהגיע סולומון. מרסילניו שלח את הקיצוני אל המשחק בדקה ה-67, ואחרי שתי דקות, בדקה ה-69, כאמור בנגיעה הראשונה שלו, הוא קיבל כדור בשמאל כמו שהוא אוהב, העביר לרגל ימין, הרים לרחבה ושם ז’ורז’ מיקאוטאדזה חיכה כדי לנגוח פנימה ולהודות למנור.
קינג סולומון: נכנס ובישל בנגיעה הראשונה!
הלחץ נמשך ומנור היה נהדר. דריבלים, מסירות, חיפש לצאת קדימה, הכל, ובסוף פאפה גיי מסר לרכש חדש אחר, אולואסי, שבעט מחוץ לרחבה, והכדור פגע במקרה באותו פאפה גיי, שינה כיוון ונכנס אל הרשת של הררה, 1:2 מאוחר בדקה ה-85 לוויאיראל, שרשמה מהפך שאותו התחיל לא אחר מאשר מנור סולומון, שפרץ את המחסום של האדומים מפמפלונה.
הצהובים שבו למסלול אחרי ההפסדים לאתלטיקו ולטוטנהאם באלופות, והם עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות, עם שלושה ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד, כאמור לקולצ’ונרוס. אוססונה עשתה הפוך ושבה להפסיד, אחרי שניצחה 0:2 את ראיו וייקאנו. האדומים יארחו במחזור הבא את אלצ’ה, ויאריאל תתארח אצל סביליה ולנו נותר לקוות שסולומון יקבל יותר דקות, ואולי יפתח לראשונה בהרכב אפילו.
מחצית שניה
-
'90+6
- שריקת הסיום! ויאריאל ניצחה 1:2 את אוססונה אחרי מהפך, שהחל עם בישול של מנור, בנגיעה הראשונה שלו במועדון שתי דקות אחרי שנכנס
-
'89
- חילוף אחרון של אוססונה. בארחה עלה, אנזו בויומו הוחלף
-
'85
- שער! ויאריאל עלתה ל-1:2: המהפך הושלם. פאפה גיי מסר לאולואסי, הרכש החדש בעט מרחוק, הכדור פגע במקרה בגיי, שינה כיוון ונכנס פנימה
-
'79
- קרוב למהפך. מנור קיבל, נתן לפדראסה, הספרדי שמשחק היום כמגן הרים ומיקאוטאדזה לבדו בנגיעה בעל מעל השער מקרוב
-
'77
- בקר את מוניוז
-
'77
- ליצ'י עם שני שינויים. ראול גארסיה החליף את בודימיר
-
'69
- לא ייאמן, מנור בישל בנגיעה הראשונה שלו בוויאריאל!! שער! הצהובים השוו ל-1:1: כוכב נבחרת ישראל קיבל כדור כמו שהוא אוהב בצד שמאל, הרים בצורה אדירה ומצא בדיוק את הראש של מיקאוטאדזה, שנגח פנימה. ורק נותר לתהות: איך סולומון לא שיחק עד עכשיו?
-
'67
- גם רנאטו וייגה עלה במקום חואן פוית'
-
'67
- הנה זה בא! הופעת הבכורה של מנור סולומון בספרד ובוויאריאל, כאשר הישראלי החליף את מוליירו
-
'62
- כמעט השוויון. פדראסה הרים ופאפה גיי נגח לבד מקרוב, אבל מעל המשקוף
-
'58
- פאו נבארו סיים את חלקו במשחק, סנטי קומסאניה עלה
-
'58
- עוד שני חילופים של מרסליניו, עדיין לא סולומון. פארטיי ירד, אולואסי נכנס
-
'51
- איזה משחק מטורף של הררה. פאו נבארו בעט פצצה לכיוון החיבור, השוער האדיר של אוססונה שוב זינק בצורה מרהיבה והדף לקרן
-
'46
- אוסמבלה נכנס על חשבונו של חואן קרוז
-
'46
- האדומים עשו שינויים עם שני חילופים. הראנדו החליף את רובן גארסיה
-
'46
- מרסיליניו הגיב עם שינוי, רק שלצערנו זה לא מנור. ביוקאנן נכנס במקומו של אחומאש, שקצת נפגע גם בחצי הראשון
מחצית ראשונה
-
'45+6
- שער! אוססונה עלתה ל-0:1: בניגוד גמור לדקות האחרונות, האדומים קיבלו פנדל אחרי נגיעת יד מקרית מאוד של תומאס פארטיי, ואנטה בודימיר לא התבלבל כשדייק מהנקודה הלבנה
-
'43
- צהוב ראשון בוויאריאל. פאו נבארו עצר מתפרצת כשמשך בחולצה למוניוז, וגם הוא קיבל כרטיס בצדק
-
'41
- אדום! אוססונה נותרה ב-10 שחקנים: חוסר אחריות של רוז'ר, שידע שיש לו צהוב וירד לגליץ' על פדראסה, הכשיל אותו שוב וראה צהוב שני מוצדק
-
'39
- צהוב שני לאורחת. לוקאס טורו איחר ודרך על פאפא גיי, אסקודרוס לא היסס והכניס גם אותו לפנקס
-
'34
- לא ייאמן, שתי הצלות מטורפות של סרחיו הררה. פפה הרים, הכדור הורחק, אחומאש בעט פצצה מהאוויר מקצה הרחבה ושוער אוססונה זינק בצורה מדהימה וקלט, הריבאונד הגיע למיקאוטאדזה ברחבת ה-5 וגם הגאורגי נעצר בזכות הצלה מטורפת נוספת של הררה
-
'33
- צהוב ראשון במשחק. רוז'ר הכשיל את אלפונסו פדראסה על סף הרחבה ונכנס לפנקס
-
'33
- ה-הזדמנות של המשחק. פפה מצא את מיקאוטאדזה, הגאורגי השאיר עקב אדיר לאחומאש והררה עצר את האחרון באחד על אחד מתוך רחבת ה-5 עם הצלה מדהימה
-
'26
- הכי קרוב מבחינת ויאריאל. פארטיי נתן למיקאוטאדזה, הגאורגי רשם סיבוב אדיר על המקום ושיגר פצצה מחוץ לרחבה, לצערו הכדור חלף סנטימטרים על יד הקורה של הררה
-
'19
- כדור עומק אדיר הגיע לבודימיר, החלוץ השאיר נפלא עם הראש למוניוז והכישרון נותר לבדו מול לואיז ג’וניור מול השער, רק שהוא איכשהו הצליח לבעוט מעל המשקוף ולהחמיץ
-
'7
- הזדמנות ראשונה גם בצד הצהוב. ניקולה פפה נשלח ועם הרבה כוח הצליח לנער את בלם היריבה ולהגיע לאחד על אחד, שחקן נבחרת חוף השנהב בעט לשמיים מצ'אנס קורץ
-
'3
- מצב ראשון דווקא בצד של האדומים. רובן גארסיה הרים כדור חופשי נהדר וחד, חואן קרוז הגיע ראשון ומקרוב בעט החוצה
-
'1
- שופט המשחק, איסידרו אסקודרוס, שרק לפתיחה! המשחק בלה סרמיקה יצא לדרך