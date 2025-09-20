יום שבת, 20.09.2025 שעה 22:36

מנור סולומון וז'ורז' מיקאוטאדזה מאושרים (IMAGO)

כוכב: מנור בישל בנגיעה הראשונה, 1:2 לוויאריאל

הצהובים נקלעו לפיגור מול אוססונה ואז סוף סוף השתמשו בסולומון, שעלה בדקה ה-67, מסר באומנות למיקאוטאדזה אחרי 2 דק' ופאפה גיי השלים מהפך. צפו

מערכת ONE | 20/09/2025 19:30
יום שבת, 20/09/2025, 19:30אצטדיון לה סרמיקהליגה ספרדית - מחזור 5
אוססונה
פנדל אנטה בודימיר (1)
הסתיים
2 1
שופט: איסידרו אסקודרוס (ציון: 7)
שער ז'ורז' מיקווטדזה (69)
בישול בישול: מנור סולומון
שער פאפה גיי (85)
ויאריאל
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
97-96בטיס5
94-64אתלטיק בילבאו6
94-64חטאפה7
78-95סביליה8
75-55אלאבס9
64-64אלצ'ה10
64-45אוססונה11
54-54אתלטיקו מדריד12
49-95לבאנטה13
45-44ראיו וייקאנו14
46-45סלטה ויגו15
48-44ולנסיה16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
פאפה גיי, ציון: 8
היה נהדר, לקח פיקוד מרגע ההרחקה של אוססונה וגם קינח עם השער המנצח, למרות שכבש בטעות
השחקן המאכזב
ולנטין רוזייה, ציון: 3
אדום חסר אחריות לרוז'ר, שידע שיש לו צהוב וירד לגליץ' כל כך לא חכם בשלב כל כך מוקדם
הרכבים וציונים
 
 

לוויאריאל יש כוכב, וסוף סוף היא החליטה להשתמש בו. מנור סולומון עלה להופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית ובמדי הצוללת הצהובה, ולקח לו פחות משתי דקות להראות שהוא ראוי לשחק, ולשחק הרבה. הכוכב הישראלי נכנס בדקה ה-67, ובנגיעה הראשונה שלו כשחקן המועדון בכלל ובמשחק בפרט בישל את ה-1:1, כשבהמשך ויאריאל רשמה 1:2 מאוחר על אוססונה היום (שבת).

זה הלך קשה. הצהובים לא רצו להפסיד עוד משחק, כאשר אחרי פתיחת העונה הטובה הם נכנעו פעמיים ברציפות, ולמרות שליטה מוחלטת ויתרון מספרי בעקבות הרחקה של רוז’ר, משום מקום תומאס פארטיי נגע ביד ואנטה בודימיר כבש פנדל רגע לפני הירידה להפסקה, עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה.

רק מופע ענק של סרחיו הררה, שללא ספק בכושרו כעת נחשב לאחד הטובים בעולם בעמדתו, מנע גול, עד שהגיע סולומון. מרסילניו שלח את הקיצוני אל המשחק בדקה ה-67, ואחרי שתי דקות, בדקה ה-69, כאמור בנגיעה הראשונה שלו, הוא קיבל כדור בשמאל כמו שהוא אוהב, העביר לרגל ימין, הרים לרחבה ושם ז’ורז’ מיקאוטאדזה חיכה כדי לנגוח פנימה ולהודות למנור.

קינג סולומון: נכנס ובישל בנגיעה הראשונה!

הלחץ נמשך ומנור היה נהדר. דריבלים, מסירות, חיפש לצאת קדימה, הכל, ובסוף פאפה גיי מסר לרכש חדש אחר, אולואסי, שבעט מחוץ לרחבה, והכדור פגע במקרה באותו פאפה גיי, שינה כיוון ונכנס אל הרשת של הררה, 1:2 מאוחר בדקה ה-85 לוויאיראל, שרשמה מהפך שאותו התחיל לא אחר מאשר מנור סולומון, שפרץ את המחסום של האדומים מפמפלונה.

הצהובים שבו למסלול אחרי ההפסדים לאתלטיקו ולטוטנהאם באלופות, והם עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות, עם שלושה ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד, כאמור לקולצ’ונרוס. אוססונה עשתה הפוך ושבה להפסיד, אחרי שניצחה 0:2 את ראיו וייקאנו. האדומים יארחו במחזור הבא את אלצ’ה, ויאריאל תתארח אצל סביליה ולנו נותר לקוות שסולומון יקבל יותר דקות, ואולי יפתח לראשונה בהרכב אפילו.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! ויאריאל ניצחה 1:2 את אוססונה אחרי מהפך, שהחל עם בישול של מנור, בנגיעה הראשונה שלו במועדון שתי דקות אחרי שנכנס
  • '89
  • חילוף
  • חילוף אחרון של אוססונה. בארחה עלה, אנזו בויומו הוחלף
חיבוקים בוויאריאל (La Liga)חיבוקים בוויאריאל (La Liga)
שחקני ויאריאל חוגגים (IMAGO)שחקני ויאריאל חוגגים (IMAGO)
שחקני ויאריאל ומנור סולומון מאושרים (IMAGO)שחקני ויאריאל ומנור סולומון מאושרים (IMAGO)
  • '85
  • שער
  • שער! ויאריאל עלתה ל-1:2: המהפך הושלם. פאפה גיי מסר לאולואסי, הרכש החדש בעט מרחוק, הכדור פגע במקרה בגיי, שינה כיוון ונכנס פנימה
מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)
  • '79
  • החמצה
  • קרוב למהפך. מנור קיבל, נתן לפדראסה, הספרדי שמשחק היום כמגן הרים ומיקאוטאדזה לבדו בנגיעה בעל מעל השער מקרוב
מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)
אלסיו ליצ'י (La Liga)אלסיו ליצ'י (La Liga)
  • '77
  • חילוף
  • בקר את מוניוז
  • '77
  • חילוף
  • ליצ'י עם שני שינויים. ראול גארסיה החליף את בודימיר
מנור סולומון וז'ורז' מיקאוטאדזה מאושרים (IMAGO)מנור סולומון וז'ורז' מיקאוטאדזה מאושרים (IMAGO)
שחקני ויאריאל ומנור סולומון רצים לאמצע (La Liga)שחקני ויאריאל ומנור סולומון רצים לאמצע (La Liga)
ויאריאל ממהרת לחדש (IMAGO)ויאריאל ממהרת לחדש (IMAGO)
ז'ורז' מיקאוטאדזה נוגח פנימה (IMAGO)ז'ורז' מיקאוטאדזה נוגח פנימה (IMAGO)
מנור סולומון מרים (IMAGO)מנור סולומון מרים (IMAGO)
  • '69
  • שער
  • לא ייאמן, מנור בישל בנגיעה הראשונה שלו בוויאריאל!! שער! הצהובים השוו ל-1:1: כוכב נבחרת ישראל קיבל כדור כמו שהוא אוהב בצד שמאל, הרים בצורה אדירה ומצא בדיוק את הראש של מיקאוטאדזה, שנגח פנימה. ורק נותר לתהות: איך סולומון לא שיחק עד עכשיו?
  • '67
  • חילוף
  • גם רנאטו וייגה עלה במקום חואן פוית'
  • '67
  • חילוף
  • הנה זה בא! הופעת הבכורה של מנור סולומון בספרד ובוויאריאל, כאשר הישראלי החליף את מוליירו
  • '62
  • החמצה
  • כמעט השוויון. פדראסה הרים ופאפה גיי נגח לבד מקרוב, אבל מעל המשקוף
ניקולה פפה (IMAGO)ניקולה פפה (IMAGO)
מרסליניו (La Liga)מרסליניו (La Liga)
  • '58
  • חילוף
  • פאו נבארו סיים את חלקו במשחק, סנטי קומסאניה עלה
  • '58
  • חילוף
  • עוד שני חילופים של מרסליניו, עדיין לא סולומון. פארטיי ירד, אולואסי נכנס
  • '51
  • החמצה
  • איזה משחק מטורף של הררה. פאו נבארו בעט פצצה לכיוון החיבור, השוער האדיר של אוססונה שוב זינק בצורה מרהיבה והדף לקרן
אנטה בודימיר (IMAGO)אנטה בודימיר (IMAGO)
טאג'ון ביוקאנן עולה (IMAGO)טאג'ון ביוקאנן עולה (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • אוסמבלה נכנס על חשבונו של חואן קרוז
  • '46
  • חילוף
  • האדומים עשו שינויים עם שני חילופים. הראנדו החליף את רובן גארסיה
  • '46
  • חילוף
  • מרסיליניו הגיב עם שינוי, רק שלצערנו זה לא מנור. ביוקאנן נכנס במקומו של אחומאש, שקצת נפגע גם בחצי הראשון
מחצית ראשונה
שחקני אוססונה בטירוף (La Liga)שחקני אוססונה בטירוף (La Liga)
שחקני אוססונה חוגגים (IMAGO)שחקני אוססונה חוגגים (IMAGO)
אנטה בודימיר בועט (IMAGO)אנטה בודימיר בועט (IMAGO)
פנדל לאוססונה (IMAGO)פנדל לאוססונה (IMAGO)
  • '45+6
  • שער בפנדל
  • שער! אוססונה עלתה ל-0:1: בניגוד גמור לדקות האחרונות, האדומים קיבלו פנדל אחרי נגיעת יד מקרית מאוד של תומאס פארטיי, ואנטה בודימיר לא התבלבל כשדייק מהנקודה הלבנה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון בוויאריאל. פאו נבארו עצר מתפרצת כשמשך בחולצה למוניוז, וגם הוא קיבל כרטיס בצדק
ויקטור מוניוז דוהר (IMAGO)ויקטור מוניוז דוהר (IMAGO)
רובן גארסיה (IMAGO)רובן גארסיה (IMAGO)
  • '41
  • כרטיס צהוב שני
  • אדום! אוססונה נותרה ב-10 שחקנים: חוסר אחריות של רוז'ר, שידע שיש לו צהוב וירד לגליץ' על פדראסה, הכשיל אותו שוב וראה צהוב שני מוצדק
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • צהוב שני לאורחת. לוקאס טורו איחר ודרך על פאפא גיי, אסקודרוס לא היסס והכניס גם אותו לפנקס
ז'ורז' מיקאוטאדזה מאוכזב (La Liga)ז'ורז' מיקאוטאדזה מאוכזב (La Liga)
אבל ברטונס מול איליאס אחומאש (IMAGO)אבל ברטונס מול איליאס אחומאש (IMAGO)
  • '34
  • החמצה
  • לא ייאמן, שתי הצלות מטורפות של סרחיו הררה. פפה הרים, הכדור הורחק, אחומאש בעט פצצה מהאוויר מקצה הרחבה ושוער אוססונה זינק בצורה מדהימה וקלט, הריבאונד הגיע למיקאוטאדזה ברחבת ה-5 וגם הגאורגי נעצר בזכות הצלה מטורפת נוספת של הררה
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק. רוז'ר הכשיל את אלפונסו פדראסה על סף הרחבה ונכנס לפנקס
  • '33
  • החמצה
  • ה-הזדמנות של המשחק. פפה מצא את מיקאוטאדזה, הגאורגי השאיר עקב אדיר לאחומאש והררה עצר את האחרון באחד על אחד מתוך רחבת ה-5 עם הצלה מדהימה
חואן קרוז וניקולה פפה במאבק (La Liga)חואן קרוז וניקולה פפה במאבק (La Liga)
פלביאן בויומו שומר על הכדור (La Liga)פלביאן בויומו שומר על הכדור (La Liga)
ז'ורז' מיקאוטאדזה (IMAGO)ז'ורז' מיקאוטאדזה (IMAGO)
  • '26
  • החמצה
  • הכי קרוב מבחינת ויאריאל. פארטיי נתן למיקאוטאדזה, הגאורגי רשם סיבוב אדיר על המקום ושיגר פצצה מחוץ לרחבה, לצערו הכדור חלף סנטימטרים על יד הקורה של הררה
  • '19
  • החמצה
  • כדור עומק אדיר הגיע לבודימיר, החלוץ השאיר נפלא עם הראש למוניוז והכישרון נותר לבדו מול לואיז ג’וניור מול השער, רק שהוא איכשהו הצליח לבעוט מעל המשקוף ולהחמיץ
תומאס פארטיי מניע (La Liga)תומאס פארטיי מניע (La Liga)
אנטה בודימיר מול חואן פוית' (La Liga)אנטה בודימיר מול חואן פוית' (La Liga)
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם בצד הצהוב. ניקולה פפה נשלח ועם הרבה כוח הצליח לנער את בלם היריבה ולהגיע לאחד על אחד, שחקן נבחרת חוף השנהב בעט לשמיים מצ'אנס קורץ
  • '3
  • החמצה
  • מצב ראשון דווקא בצד של האדומים. רובן גארסיה הרים כדור חופשי נהדר וחד, חואן קרוז הגיע ראשון ומקרוב בעט החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, איסידרו אסקודרוס, שרק לפתיחה! המשחק בלה סרמיקה יצא לדרך
אלסיו ליצ'י ומרסליניו בחיבוק (La Liga)אלסיו ליצ'י ומרסליניו בחיבוק (La Liga)
סרחיו הררה מתכונן (La Liga)סרחיו הררה מתכונן (La Liga)
שחקני ויאריאל בהכנות אחרונות (La Liga)שחקני ויאריאל בהכנות אחרונות (La Liga)
שחקני אוססונה מתחממים (La Liga)שחקני אוססונה מתחממים (La Liga)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות