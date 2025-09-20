כוכב: מנור בישל בנגיעה הראשונה, 1:2 לוויאריאל

דעת המבקר

השחקן המצטיין פאפה גיי, ציון: 8

היה נהדר, לקח פיקוד מרגע ההרחקה של אוססונה וגם קינח עם השער המנצח, למרות שכבש בטעות פאפה גיי, ציון: 8היה נהדר, לקח פיקוד מרגע ההרחקה של אוססונה וגם קינח עם השער המנצח, למרות שכבש בטעות השחקן המאכזב ולנטין רוזייה, ציון: 3

אדום חסר אחריות לרוז'ר, שידע שיש לו צהוב וירד לגליץ' כל כך לא חכם בשלב כל כך מוקדם ולנטין רוזייה, ציון: 3אדום חסר אחריות לרוז'ר, שידע שיש לו צהוב וירד לגליץ' כל כך לא חכם בשלב כל כך מוקדם

הרכבים וציונים

לוויאריאל יש כוכב, וסוף סוף היא החליטה להשתמש בו. מנור סולומון עלה להופעת הבכורה שלו בליגה הספרדית ובמדי הצוללת הצהובה, ולקח לו פחות משתי דקות להראות שהוא ראוי לשחק, ולשחק הרבה. הכוכב הישראלי נכנס בדקה ה-67, ובנגיעה הראשונה שלו כשחקן המועדון בכלל ובמשחק בפרט בישל את ה-1:1, כשבהמשך ויאריאל רשמה 1:2 מאוחר על אוססונה היום (שבת).

זה הלך קשה. הצהובים לא רצו להפסיד עוד משחק, כאשר אחרי פתיחת העונה הטובה הם נכנעו פעמיים ברציפות, ולמרות שליטה מוחלטת ויתרון מספרי בעקבות הרחקה של רוז’ר, משום מקום תומאס פארטיי נגע ביד ואנטה בודימיר כבש פנדל רגע לפני הירידה להפסקה, עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה.

רק מופע ענק של סרחיו הררה, שללא ספק בכושרו כעת נחשב לאחד הטובים בעולם בעמדתו, מנע גול, עד שהגיע סולומון. מרסילניו שלח את הקיצוני אל המשחק בדקה ה-67, ואחרי שתי דקות, בדקה ה-69, כאמור בנגיעה הראשונה שלו, הוא קיבל כדור בשמאל כמו שהוא אוהב, העביר לרגל ימין, הרים לרחבה ושם ז’ורז’ מיקאוטאדזה חיכה כדי לנגוח פנימה ולהודות למנור.

הלחץ נמשך ומנור היה נהדר. דריבלים, מסירות, חיפש לצאת קדימה, הכל, ובסוף פאפה גיי מסר לרכש חדש אחר, אולואסי, שבעט מחוץ לרחבה, והכדור פגע במקרה באותו פאפה גיי, שינה כיוון ונכנס אל הרשת של הררה, 1:2 מאוחר בדקה ה-85 לוויאיראל, שרשמה מהפך שאותו התחיל לא אחר מאשר מנור סולומון, שפרץ את המחסום של האדומים מפמפלונה.

הצהובים שבו למסלול אחרי ההפסדים לאתלטיקו ולטוטנהאם באלופות, והם עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות, עם שלושה ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד, כאמור לקולצ’ונרוס. אוססונה עשתה הפוך ושבה להפסיד, אחרי שניצחה 0:2 את ראיו וייקאנו. האדומים יארחו במחזור הבא את אלצ’ה, ויאריאל תתארח אצל סביליה ולנו נותר לקוות שסולומון יקבל יותר דקות, ואולי יפתח לראשונה בהרכב אפילו.