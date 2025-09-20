"לא פשוט": פרגוסון בראיון עצוב על הקשיים בחייו

סר אלכס פרגוסון, אגדת מנצ’סטר יונייטד ומי שנחשב לאחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה, פתח את ליבו וסיפר על הקשיים האישיים שמלווים אותו בשנים האחרונות, מותה של אשתו האהובה קאת’י ומחלת הדמנציה של אחיו הצעיר, מרטין.

פרגוסון, בן 83, זכה עם יונייטד ב־13 אליפויות פרמייר ליג, חמישה גביעים אנגליים ושני גביעי אירופה לאלופות במהלך 27 שנות כהונתו האגדית. מאז פרישתו ב־2013, חייו האישיים ידעו טלטלות לא פשוטות. לפני כשנתיים הלכה לעולמה ליידי קאת’י, רעייתו במשך 58 שנה, בגיל 84. היא זו שטיפלה בו וסייעה לו להשתקם אחרי שלקה בשבץ מוחי ב־2018, והיעדרותה הותירה חלל גדול בחייו.

במקביל, נאלץ פרגוסון להתמודד גם עם הידיעה הקשה כי אחיו מרטין, בן 82, אובחן עם דמנציה. בראיון ל־BBC סיפר: "מרטין עדיין מזהה אותי, אבל הזיכרון כבר לא טוב. זה כל הזמן נמצא לי בראש. אני שואל את עצמי אם כדאי להתקשר אליו עכשיו, ואני מנסה לעשות את זה מדי יום, למרות שלא תמיד יוצא. זה קשה מאוד, אנחנו קרובים מאוד, ואני גם אומר לעצמי שאני רק שנה מבוגר ממנו. בגילי, אנשים מתחילים לחשוש לגבי איך הזיכרון שלהם יחזיק. אני אהיה בן 84 בדצמבר, וגם לי קורה לפעמים שאני שוכח דברים".

פרגוסון וקאת'י (IMAGO)

על האבל בעקבות מות אשתו סיפר: "אחרי שקאת’י נפטרה, הרגשתי תקוע בבית. עברתי לגור בבית חדש בכפר, ליד הבן שלי, אבל זה לא מספיק טוב פשוט לשבת ולצפות בטלוויזיה. החלטתי לטייל, נסעתי לערב הסעודית, להונג קונג ולבחריין. צריך להעסיק את עצמך. גם העיסוק שלי עם קבוצת התמיכה בחולי דמנציה תרם לי מאוד. זה משהו שאני באמת נהנה ממנו".

פרגוסון, האיש שעמד על הקווים של יונייטד במשך קרוב לשלושה עשורים, הראה שוב שהחיים שאחרי הכדורגל אינם פחות מאתגרים, גם אם מדובר בקרבות מחוץ למגרש.