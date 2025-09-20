הרכבים וציונים



מוחמד סלאח (IMAGO) מוחמד סלאח (IMAGO)

המחזור החמישי של הפרמייר ליג נפתח בשעה זו עם דרבי לוהט באנפילד בין ליברפול לאברטון. רגע אחרי ה-2:3 הדרמטי על אתלטיקו מדריד בליגת האלופות, הרדס רוצים להמשיך במומנטום.

עוד לפני הניצחון ההוא, החבורה של ארנה סלוט הייתה במומנטום מצוין כשהיא למעשה הקבוצה היחידה בפרמייר ליג שנמצאת עם מאזן מושלם עד כה, זאת בזכות ניצחונות על בורנמות’, ניוקאסל, ארסנל וברנלי.

בצד השני, הכחולים גם הם פתחו את העונה בצורה לא רעה בכלל. זה אומנם התחיל עם הפסד 1:0 ללידס יונייטד, אך מאז הגיעו ניצחונות 0:2 על ברייטון ו-2:3 על וולבס ואז 0:0 במחזור הקודם מול אסטון וילה.

הדרבי הראשון בעונה שעברה, אותו אברטון אירחה, סיפק דרמה גדולה, כשהיא קבעה 2:2 עם שער בדקה ה-98. הדרבי השני באנפילד הסתיים ב-0:1 של האדומים בזכות שער של דיוגו ז’וטה ז”ל.