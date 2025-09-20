לויזו נחת בישראל לקראת החתימה בהפועל ת"א

רגע לפני סגירת חלון ההעברות בישראל, הפועל תל אביב קרובה להשלים את אחת העסקאות הגדולות שלה בשנים האחרונות עם החתמתו הצפויה של לויזוס לויזו.

אחרי שפרסמנו אתמול (שישי) שהעברתו של שחקן אומוניה ניקוסיה סוכמה, היום הוא נחת בישראל לקראת החתימה. שני הצדדים למעשה סיכמו על העסקה מבחינת כלל תנאיה, כשלקבוצתו הנוכחית יהיו גם אחוזים ממכירה עתידית.

האדומים ישלמו עבורו 1.1 מיליון אירו, בעוד שלויזו יחתום על חוזה לשלוש עונות. בהפועל תל אביב יודעים שאין להם הרבה זמן כדי לסגור את כל הדברים כי מחר נסגר החלון, אז פועלים מהר ככל האפשר וקבעו לו"ז מסודר כדי לסגור את הכל בזמן ללא תקלות.

לויזו בישראל (חגי מיכאלי)

לויזו גדל באומוניה ופרט להשאלה להירנביין ב-2024, לא עזב אותה. בעונה הנוכחית הספיק לרשום שני שערים ושלושה בישולים בשבעה משחקים. בעונה שעברה הקיצוני רשם שמונה שערים וחמישה בישולים ב-39 משחקים. בנבחרת קפריסין יש ללויזו שני שערים ב-42 הופעות.

