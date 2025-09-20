יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:40
ליגה סעודית 25-26
91-123אל נאסר1
94-103אל איתיחאד2
74-73אל קאדיסיה3
63-83אל חאליג'4
62-33ניאום5
68-73אל טאאוון6
55-73אל הילאל7
53-43אל אהלי8
45-33אל אטיפאק9
44-23אל פייחה10
44-23אל שבאב11
35-33אל חולוד12
38-33אל ריאד13
22-13אל חאזם14
15-33דאמאק15
16-33אל פאתח16
06-23אל נג'מה17
09-43אל אחדוד18

רונאלדו התפרץ: אידיוטים שלא מבינים בכדורגל

פודקאסט בפורטוגל ביקר את מעבר ז'ואאו פליקס לאל נאסר, CR7 לא נשאר חייב: "לא מבינים דבר ומרשים לעצמם להביע דעה". אנשי הפודקאסט ענו באירוניה

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו רגיל לספוג ביקורות מכל עבר, אבל השבוע הוא בחר להחזיר באש. הכוכב הפורטוגלי לא נשאר אדיש לפודקאסט מקומי פופולרי שתקף את חברו לקבוצה, ז’ואאו פליקס, והגיב בחריפות.

בתוכנית "Chuveirinho" מתחו ביקורת על פליקס בן ה־25, בעקבות החלטתו לעזוב את אירופה ולעבור לאל נאסר הסעודית. לטענת המגישים, מדובר בצעד מוקדם מדי עבור שחקן בגילו, מה שעורר לא מעט סימני שאלה בקרב אוהדים ומבקרים בפורטוגל.

רונאלדו, שמכיר את פליקס הן מחדר ההלבשה של אל נאסר והן משנותיהם יחד בנבחרת, לא היסס להשיב. "אידיוטים שלא מבינים כלום בכדורגל, ועדיין מרשים לעצמם להביע דעה", כתב בחשבון האינסטגרם שלו והוסיף סדרת אימוג’ים צוחקים.

התגובה של רונאלדו (צילום מסך)התגובה של רונאלדו (צילום מסך)

אנשי הפודקאסט לא נשארו חייבים והגיבו באירוניה, כשהעלו פוסט ששאל אם באמת "מגיע להם" להיקרא כך, במיוחד לאחר שלטענתם הקדישו לרונאלדו לא מעט מחמאות במהלך השנים. האירוע הפך לשיחת היום בפורטוגל, והמחיש שוב עד כמה רונאלדו נשאר דמות שנמצאת במרכז תשומת הלב, לא רק על כר הדשא, אלא גם מחוצה לו.

