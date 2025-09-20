רונאלדו התפרץ: אידיוטים שלא מבינים בכדורגל

כריסטיאנו רונאלדו רגיל לספוג ביקורות מכל עבר, אבל השבוע הוא בחר להחזיר באש. הכוכב הפורטוגלי לא נשאר אדיש לפודקאסט מקומי פופולרי שתקף את חברו לקבוצה, ז’ואאו פליקס, והגיב בחריפות.

בתוכנית "Chuveirinho" מתחו ביקורת על פליקס בן ה־25, בעקבות החלטתו לעזוב את אירופה ולעבור לאל נאסר הסעודית. לטענת המגישים, מדובר בצעד מוקדם מדי עבור שחקן בגילו, מה שעורר לא מעט סימני שאלה בקרב אוהדים ומבקרים בפורטוגל.

רונאלדו, שמכיר את פליקס הן מחדר ההלבשה של אל נאסר והן משנותיהם יחד בנבחרת, לא היסס להשיב. "אידיוטים שלא מבינים כלום בכדורגל, ועדיין מרשים לעצמם להביע דעה", כתב בחשבון האינסטגרם שלו והוסיף סדרת אימוג’ים צוחקים.

התגובה של רונאלדו (צילום מסך)

אנשי הפודקאסט לא נשארו חייבים והגיבו באירוניה, כשהעלו פוסט ששאל אם באמת "מגיע להם" להיקרא כך, במיוחד לאחר שלטענתם הקדישו לרונאלדו לא מעט מחמאות במהלך השנים. האירוע הפך לשיחת היום בפורטוגל, והמחיש שוב עד כמה רונאלדו נשאר דמות שנמצאת במרכז תשומת הלב, לא רק על כר הדשא, אלא גם מחוצה לו.