פדרי שיתף: ואן דייק היריב הכי קשה מולו שיחקתי

פדרי היה הדובדבן שבקצפת עבור דקתלון באירוע שערכה בפורום ברצלונה. חברת הספורט הצרפתית קיימה את האירוע הגדול ביותר שלה בספרד עד כה, אליו הגיעו יותר מ־500 איש שחיכו לפגוש את הקשר. שחקן ברצלונה שוחח עם האוהדים שהגיעו לאירוע, וכשנשאל על מי שנמצא מולו במגרש, ציין כמה נקודות מעניינות.

אחת מהן הייתה על הבלם שהכי קשה היה לו לעבור: "אני חייב לומר שהוא נראה נהדר בטלוויזיה, אבל וירג’יל ואן דייק עוד יותר גדול במגרש. שיחקתי מולו לא מזמן, וזה מאוד קשה לעבור אותו".

פדרי הדגיש שהתקופה הקשה ביותר בקריירה שלו הייתה זו שבה סבל מפציעות, וציין היכן מצא נחמה: "במשפחה שלי, שתמיד נמצאת שם. הרגע הכי קשה היה התקופה עם הפציעות. לא מדובר ברגע אחד ספציפי, אלא ברגעים האלה. זה היה קשה, אבל התאמצתי להתאמן אפילו יותר אם יכולתי, והיום אני בריא".

פדרי מוסר (IMAGO)

הקשר הספרדי גם הודה במה הרגיש כשערך את הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת של ברצלונה: "זה היה חלום. לבשתי חולצה של ברצלונה כל החיים מאז שהייתי קטן, וכשאתה עולה לקבוצה ועורך בכורה במה שאני מחשיב כקבוצה הטובה בעולם, זה מדהים".

לבסוף חשף את הסיבה לחגיגת השער הייחודית שלו: "אני חוגג כך בשביל אבא שלי. יום אחד אכלתי איתו צהריים בבית ורציתי להקדיש לו את השערים כי הוא תמיד היה איתי מאז שהייתי קטן. מכיוון שכל המשפחה מרכיבה משקפיים, עלה לנו הרעיון של התנועה הזאת".