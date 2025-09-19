בטיס גברה 1:3 על ריאל סוסיאדד, שמסתבכת

המחזור החמישי בליגה הספרדית נפתח הערב (שישי) עם מפגש בין בטיס לריאל סוסיאדד, בסיומו ניצחה המארחת 1:3 והשיגה ניצחון שני העונה, בעוד האורחת טרם ניצחה עד כה.

המחצית הראשונה נפתחה בקצב גבוה כשחואן הרננדס העלה את הירוקים-לבנים ליתרון כבר בדקה השביעית. שש דקות חלפו וברייס מנדס איזן עבור האורחת וקבע את תוצאת המחצית.

בטיס פתחה בסערה גם את החצי השני עם שער מהיר, הפעם עצמי של אלכס רמיס, ופאלבו פורנאלס כבש את השלישי וחתם את תוצאת המשחק. חניכיו של מנואל פלגריני עם תשע נקודות אחרי שישה מחזורים, בעוד סוסיאדד מתסבכת עם שתי נקודות בלבד מתוך 15 כשהיא עדיין ללא ניצחון העונה.