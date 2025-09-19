דונצ'יץ' שיתף: אני רוצה לפרוש במדי ריאל מדריד

לוקה דונצ’יץ’ לא מפסיק לעורר תשומת לב מאז שהיה צעיר מאוד, כשהחל לפרוץ בריאל מדריד ובנבחרת הלאומית שלו, איתה זכה בזהב ביורובאסקט 2017. לאחר מכן הגיע המעבר ל־NBA, שם צבר רצף אין סופי של הצלחות שהפכו אותו לאחד מכדורסלני העל של העולם. כוכב יוצא דופן, חד פעמי, שמעמיד מספרים בכל מקום שבו הוא משחק, והבריק גם עם נבחרתו באליפות אירופה האחרונה, אף על פי שהודחה ברבע הגמר על ידי גרמניה, האלופה המכהנת.

אבל זה לא משנה: עם נתונים מרשימים במיוחד, דונצ’יץ’ היה מהכוכבים של הטורניר. וכעת הוא ב־NBA, עם הלייקרס, הקבוצה אליה עבר בעקבות טרייד שביצע ניקו האריסון, מה שהביא לעזיבתו את דאלאס, המועדון אליו הגיע לראשונה עם כניסתו לליגה הטובה בעולם ב־2018.

מסלול רצוף תהפוכות ששמר עליו כל הזמן בכותרות, ובמיוחד עכשיו, כשהנכס הגדול ביותר של ה־NBA מצטרף לאחת מהפרנצ’ייזים הגדולות או לפחות לשוק הגדול ביותר בליגה. סיפור חיים שמתאים לשחקן ייחודי וחד־פעמי, שבגיל 26 בלבד מחפש את טבעת האליפות המיוחלת תוך שהוא ממשיך לשבור שיא אחרי שיא.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

עם זאת, דונצ’יץ’ לא שכח את שורשיו. בפרט את ריאל מדריד, המועדון שבו פרץ וזכה עמו ביורוליג 2018 תוך שהוא נבחר ל־MVP של העונה הסדירה ושל הפיינל פור. בראיון מקיף ל־Wall Street Journal, ממנו נחשפים פרטים חדשים מדי יום, נשאל הסלובני אם ירצה לסיים את הקריירה בקבוצה שאפשרה לו להצליח לפני שעבר לארצות הברית.

"בלי ספק. הם גידלו אותי", אמר רכז הלייקרס, שלא חסך מחמאות מהקבוצה לשעבר שלו ("כדי לשחק שם צריך להיות טוב מאוד"), אותה הוא עוקב אחריה באופן קבוע בטלוויזיה בכל פעם שמתאפשר לו, ואף מבקר בכל חזרה שלו לספרד. בפעם האחרונה התקבל במחיאות כפיים סוערות ב־Movistar Arena, כשעונת הלייקרס הסתיימה והוא הגיע לצפות במשחק מהיציע.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

במהלך השנים לא מעט שחקני NBA הצהירו כי היו רוצים לסיים את הקריירה באירופה. קווין דוראנט, למשל, אמר יותר מפעם אחת שהיה רוצה לשחק באירופה, ומבלה לא מעט מזמנו הפנוי בביקורים במגרשי יורוליג אייקוניים כאוהד. קובי בראיינט הביע שוב ושוב רצון לפרוש בברצלונה. אך אף אחד מהם לא עשה זאת, וגם לא ייראה סביר שיעשה.

המציאות היא שמצד אחד, לא מעט כוכבים נמשכים לכדורסל של פיב"א, אך מצד שני, ה־NBA מושך אותם חזק יותר, מציע הזדמנויות כלכליות ונרטיב ייחודי שקושר אותם לליגה האמריקאית. וזה כמובן לא סותר את האהבה המיוחדת שיש ללוקה דונצ’יץ’ לריאל מדריד. זה בהחלט מובן.