יום שישי, 19.09.2025 שעה 20:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

שחקן בלאומית הגיש תלונה במשטרה נגד חבר הנהלה

עקב עימות בין השניים שהגיע לקללות וחילופי דברים קשים, השחקן התלונן במשטרה שחקרה את הנושא, אך לא מדובר באירוע פלילי וזה יסתיים בכותלי המועדון

|
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

תקרית לא נעימה אירעה בליגה הלאומית, כאשר שחקן בקבוצה מהליגה, שבעבר שיחק בליגת העל ואף בחו"ל, הגיש תלונה נגד אחד מחברי ההנהלה של מועדונו. על פי הידוע, האירוע כלל חילופי קללות בין השניים והוביל להסלמה שנגררה גם אל מחוץ למגרש.

עם קבלת התלונה, השחקן התייצב בתחנת המשטרה ומסר את גרסתו. במקביל, גם חבר ההנהלה זומן על מנת למסור עדות משלו לגבי ההתרחשות. חשוב לציין כי אין חשד לעבירה פלילית מצד מי מהמעורבים, והאירוע נתפס יותר כעימות פנימי בתוך המועדון.

בסופו של דבר, ההערכה היא שהתקרית תסתיים בתוך כותלי הקבוצה עצמה, מבלי שהמשטרה תוכל להתערב או לפתוח בחקירה פלילית. השחקן והמועדון נמצאים בעימות משפטי, כאשר השחקן הגיש לאחרונה תביעה נגד המועדון על אי קיום ההסכם עמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */