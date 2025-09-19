שחקן בלאומית הגיש תלונה במשטרה נגד חבר הנהלה

תקרית לא נעימה אירעה בליגה הלאומית, כאשר שחקן בקבוצה מהליגה, שבעבר שיחק בליגת העל ואף בחו"ל, הגיש תלונה נגד אחד מחברי ההנהלה של מועדונו. על פי הידוע, האירוע כלל חילופי קללות בין השניים והוביל להסלמה שנגררה גם אל מחוץ למגרש.

עם קבלת התלונה, השחקן התייצב בתחנת המשטרה ומסר את גרסתו. במקביל, גם חבר ההנהלה זומן על מנת למסור עדות משלו לגבי ההתרחשות. חשוב לציין כי אין חשד לעבירה פלילית מצד מי מהמעורבים, והאירוע נתפס יותר כעימות פנימי בתוך המועדון.

בסופו של דבר, ההערכה היא שהתקרית תסתיים בתוך כותלי הקבוצה עצמה, מבלי שהמשטרה תוכל להתערב או לפתוח בחקירה פלילית. השחקן והמועדון נמצאים בעימות משפטי, כאשר השחקן הגיש לאחרונה תביעה נגד המועדון על אי קיום ההסכם עמו.