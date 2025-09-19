יום שישי, 19.09.2025 שעה 22:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

הרמז של מאמן ויאריאל לכך שסולומון עשוי לשחק

מרסלינו אישר שיהיו שינויים ב-11: "הסתגלות שחקני הרכש? הם לא מכונות". הספרדי העביר מסר נוקב: "מי שיש לו יותר מוטיבציה באלופות מבליגה לא ישחק"

|
מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)
מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)

מאמן ויאריאל מרסלינו דיבר לקראת המשחק מול אוססונה מחר (שבת, 19:30) והבהיר כי יבוצעו שינויים בהרכב הפותח, מה שעשוי לרמז על דקות ראשונות למנור סולומון. אחרי שבוע שעמד בסימן ליגת האלופות, הצוללת הצהובה חוזרת לשגרת הליגה המקומית, והמאמן דורש משחקניו רמת מוטיבציה מקסימלית: מי שלא יראה את אותה גישה, לא ישחק. במקביל, הספרדי הגן על לואיז ג'וניור בעקבות הטעות מול טוטנהאם והבהיר כי יש לו אמון מלא בו.

על החזרה לליגה אמר: "אנחנו ניגשים לזה עם אותה מנטליות ואותה כוונה כמו לכל משחק אחר. לא אמור להיות הבדל. אני לא מערבב תחרויות. מצד אחד יש את הליגה, מצד שני את ליגת האלופות. עכשיו מצפים לנו הרבה משחקי ליגה בתוך ימים ספורים. יש לנו שלושה משחקים חשובים מאוד שבהם אנחנו חייבים להוכיח את עצמנו בעקביות. אם אנחנו רוצים להגיע לליגת האלופות, אנחנו צריכים לנצח בליגה. המשחק הזה חשוב בדיוק כמו המשחק מול אתלטיקו. אנחנו מגיעים עם שאיפה אחת, לנצח. עבר זמן מאז ששיחקנו בלה סרמיקה, שם ניצחנו פעמיים ברצף. אנחנו יודעים שאוססונה קבוצה עם איזון הגנתי נהדר שתעשה לנו חיים קשים".

על האפשרות לרוטציות: "נעלה עם השחקנים שנמצאים בכושר הפיזי והמנטלי הטוב ביותר. הם אלה שישחקו. ננסה לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר. לא משנה אם זה בליגה או בליגת האלופות, רק מצב השחקנים וזמני המשחק שלהם. אחרי המשחק יש לנו משחק בסביליה עם מעט מאוד זמן להתאושש. יהיו שינויים. לא נשחק עם אותם שחקנים, אבל כמובן שחלק יחזרו להרכב".

מנור סולומון (ויאריאל)מנור סולומון (ויאריאל)

על הסגל הרחב: "זו הייתה המטרה. בנינו סגל רחב. חלק מהשחקנים עזבו, הבאנו אחרים. רצינו לייצר יותר תחרותיות כדי שנוכל לשחק כל שלושה ימים. בתחילת העונה זה קשה. שינינו שמונה שחקני שדה, והם לא מסתגלים בקלות. הם הגיעו מאוחר, וצריכים זמן להתרגל למדינה אחרת ולתחרות אחרת. ננסה לזרז את התהליך, אבל צריך לתת להם זמן להשתלב ולשפר את הקבוצה".

על עמדת השוער: "לואיז שוער מצוין. כל אחד יכול לטעות. זו העמדה הכי כפויה טובה בכדורגל. בעמדות אחרות לא תמיד שמים לב לטעויות. שחקן לא מוגדר על פי טעות אחת. מה שקובע זה הרצף של ההופעות והיכולת לאורך זמן. לואיז חזק ברמה האישית, ובמקצועית הוא עדיין צעיר. בתהליך הזה יש מצבים קשים שחייבים להתגבר עליהם. יש לו את האמון שלנו ושל חבריו לקבוצה. טעות שכל אחד יכול לעשות לא תהווה שיפוט סופי. צריך להמשיך להשתפר. הכי חשוב שהקבוצה תאמין שכולנו חלק מאותו גוף. אנחנו צריכים לתמוך אחד בשני".

על הסתגלות שחקני הרכש: "אנחנו חייבים לשלב בין שניהם. אנחנו מנסים לגרום לשחקן לדמיין מה נבקש ממנו ותפקידו במגרש. אנחנו מראים להם וידאו אישי ועובדים על זה באימונים, אבל הם לא מכונות. זה לא פשוט מהיום למחר. מצבי ההסתגלות שונים, וגם צריך להכיר את החברים החדשים לקבוצה. חייבים לתת להם את הזמן. במקביל אנחנו מנסים לגרום להם להבין מה הם צריכים לעשות במגרש כדי להתאים לרעיון הקולקטיבי שלנו".

מנור סולומון (ויאריאל)מנור סולומון (ויאריאל)

על ניהול סגל בשתי תחרויות: "אנחנו חסרים חזרות וניסיון. זה משחק ליגת האלופות הראשון שלנו. אני חושב שיכולתנו הקודמת יכלה להיות טובה יותר. מול אתלטיקו לא היינו בשיאנו, וגם מול טוטנהאם זה הוכיח את עצמו. אוקטובר יעזור לנו להתרגל לשחק בשתי מסגרות. אסור שהשחקנים יתרכזו רק בליגת האלופות. כמועדון יש לנו ניסיון בזה. חלק היו ממוצעים, אף אחד לא יוצא דופן, ואחד היה גרוע. לכן אני מתעקש, צריך להפריד בין הליגה לליגת האלופות. עכשיו יש לנו שלושה משחקי ליגה, שניים בבית. אנחנו חייבים להיות חזקים ולשכוח מהצ’מפיונס. אסור לנו להתפשר בליגה, מי שיש לו יותר מוטיבציה באלופות מאשר בליגה לא ישחק".

על הסתגלות החלוצים: "אני מכיר רק דרך אחת. לדמיין כדי להבין את הרעיון, ללמוד באימונים, ולשחק. הכדורגל הוא אותו דבר בכל מקום. חלוצים צריכים להבקיע בכל מדינה. זה לא משתנה. הם צריכים להסתגל, זו לא תירוץ. איוסה לא שיחק זמן מה. הוא הופיע טוב מול טוטנהאם. נקווה שלא יהיו לו בעיות פיזיות כי הוא מאוד חשוב, והשאר חייבים להסתגל. ירמי ואטה בחוץ, ועכשיו שניים אחרים ייכנסו. הגיעו שחקנים אחרים והם יסתגלו. אני לא אוהב תירוצים. צריך להופיע ולנצח, בלי תירוצים".

מרסלינו (IMAGO)מרסלינו (IMAGO)

על היכולת במגרש הביתי בלה סרמיקה: "בבית פתחנו את העונה טוב. שני ניצחונות רצופים, יציבים ועם משחק טוב. זה כבר היסטוריה. עכשיו המשחק הזה חשוב מאוד. להיות חזקים בבית אומר להיות בצמרת. זה נותן ביטחון גם למשחקי החוץ. בוויגו לא שיחקנו טוב וכמעט ניצחנו, ובלונדון התמודדנו מצוין מול קבוצה גדולה. עכשיו אנחנו מבקשים את תמיכת האוהדים. כל עידוד הוא דחיפה נוספת עבורנו. אנחנו מבקשים מהשחקנים להיות בשיא, גם ביכולת וגם בגישה. זו קבוצה קשה עם מאמן מצוין. קשה להבקיע מולה. היא ספגה רק שני שערים בארבעה משחקים. אנחנו מצפים למשחק קשה, אבל אחד שחייבים לנצח בעזרת האוהדים והשחקנים".

על מצב החוד: "נבחן את המצב הפיזי של השחקנים ונראה. ננסה להעריך את הכושר של כל שחקן ואת המנטליות של כל אחד מהם. נבוא לכל משחק ברמה הכי גבוהה עם הרצון לנצח. אני לא יכול לדמיין מצב שבו שחקן יהיה מאוד חדור מוטיבציה בליגת האלופות ולא בליגה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */