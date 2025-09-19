רשמית: ג׳וניור דיומנדה חתם במכבי נתניה

מכבי נתניה הודיעה היום (שישי) כי הקשר גונטי ג'וניור דיומנדה שנרכש מקבוצת פירסט וינה באוסטריה חתם רשמית. דיומנדה עבר את הבדיקות הרפואיות ויתם בקבוצה לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת בכפוף לבדיקות רפואיות.

דיומנדה הוא קשר התקפי בן 22 מחוץ השנהב שהיה חתום בקבוצתו עד 2026. הוא יכול לשחק בשני האגפים, אך מתפקד בעיקר באמצע. את קריירת הבוגרים החל בריד האוסטרית ובהמשך שיחק באמסטטן לפני שהגיע לווינה.

בעונה הנוכחית שותף בגביע בלבד ל-10 דקות. בעונה שעברה רשם דיומנדה 25 משחקי ליגה בהם כבש שלושה שערים, ועוד שתי הופעות בגביע.