ליגה צרפתית 25-26
123-104פאריס סן-ז'רמן1
127-135מונאקו2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
95-85לאנס6
88-75ראן7
64-94מארסיי8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

הסיוט של פאטי נגמר: התקדמות מהירה ומעודדת

שחקן ההתקפה ששייך לברצלונה חזר למגרשים אחרי היעדרות ארוכה וכבש לאחר 679 ימים בבכורה במונאקו. בספרד מעודדים מהיכולת שהפגין: "הטוב עוד לפניו"

|
אנסו פאטי (IMAGO)
אנסו פאטי (IMAGO)

זה לא היה צעד פשוט, אך הקיץ החליט אנסו פאטי לצאת להרפתקה חדשה הרחק מברצלונה ולעבור למונאקו. חלוץ נבחרת ספרד בעבר כמעט ולא קיבל דקות בעונה שעברה, והיה ברור שעליו למצוא יעד חדש שבו יוכל לנסות ולהחזיר לעצמו את הכושר שאיבד בעקבות בעיות פיזיות מתמשכות.

פאטי נדחק לחלוטין אל הספסל בעונה שעברה, כששיחק בסך הכל 298 דקות ב־11 משחקים בלבד. הוא לא נכלל בתוכניותיו של המאמן האנזי פליק, וברצלונה פתחה בפניו את הדלת לעזיבה. כבר מהתחלה בחר החלוץ בקבוצה כמו מונאקו, שתשחק בליגת האלופות, והזמן הוכיח שזו הייתה בחירה נכונה.

ההשתלבות לא הייתה קלה. במועדון מהנסיכות בחרו לשמור בקפידה על בריאותו של פאטי ולא למהר בשום פנים ואופן עם שובו למגרש. תחת זהירות מתמדת, יושם עבורו תוכנית מיוחדת שמטרתה להבטיח חזרה חלקה ובטוחה.

אנסו פאטי (IMAGO)אנסו פאטי (IMAGO)

ביום חמישי הגיע הרגע שלו, במשחק הבכורה של מונאקו בליגת האלופות. התוצאה עצמה, תבוסה קשה מול קלאב ברוז', לא הייתה משמחת, אך בכל זאת נרשמה חגיגה עם הופעת הבכורה של פאטי בחולצת מונאקו. הוא עלה מהספסל כ־30 דקות לסיום, וכבר בדקות האחרונות מצא את הרשת עם בעיטה שמאלית בלתי ניתנת לעצירה.

זה לא היה רק השער שכבש אחרי 679 ימים, פאטי גם הפגין כושר גופני כשהפעיל לחץ מתמיד על הגנת היריבה. אמנם עדיין חסר לו קצב משחק, אך ההופעה הראשונה שלו במונאקו נותנת סיבה לאופטימיות לגבי עתידו. “נראה שהסיוט מאחוריו, והטוב ביותר עוד לפניו”, ניתחו בספרד.

אנסו פאטי (IMAGO)אנסו פאטי (IMAGO)

לאחר המשחק כתב פאטי ברשתות החברתיות: "הדקות הראשונות שלי בחולצה הזו. חבל שהפסדנו, אבל למרות הכל אנחנו חייבים להמשיך קדימה". מאמנו, אדי הוטר, הוסיף גם הוא מילים מעודדות: "הוא יתקדם עוד. המטרה היא להביא אותו לרמה של ליגת האלופות. ההתקדמות שלו מהירה ומעודדת". עבור אנסו פאטי זו רק ההתחלה, והפעם יש תקווה שגם המזל יאיר לו פנים.

