חוזר לנקודת ההתחלה: אנדריק בסגל ריאל מדריד

אחרי 124 ימים, פציעה והחמרה שלה, אנדריק שוב מחייך. הכישרון הברזילאי הצעיר עבר "מנהרה חשוכה" בתחילת ההרפתקה השנייה שלו במדי ריאל מדריד: פציעה לא מתוזמנת, מכה שחייבה אותו לעצור שוב, והמשימה הקשה להתחיל הכל מההתחלה דווקא כשנראה היה שהוא כבר על המסלול הנכון.

במהלך התקופה הזו היו בדידות, זיעה ועבודה שקטה, אפילו בירח הדבש שלו. ימים ארוכים בחדר הכושר, תרגילים שחזרו על עצמם עד תשישות, תחושת תסכול שהחזרה מתרחקת יותר ויותר, ובמקביל, הפריצה של שחקן צעיר אחר שסיכנה את מקומו בתוכניות של צ’אבי אלונסו. היום, אחרי שחזר לסגל, אנדריק שוב מרגיש כמו כדורגלן, אם כי ריאל מדריד שהוא חוזר אליה נראית אחרת מזו שעזב לפני הפציעה.

קרב לא צפוי לברזילאי

הפריצה של גונסאלו גארסיה באליפות העולם למועדונים העלתה את רמת התחרות בהתקפה לשיאים חדשים. עם קיליאן אמבפה שהפך לעוגן הבלתי ניתן להזזה של החוד, כל דקה שתשתחרר מהנעליים שלו תהיה מושא למאבק ישיר בין אנדריק לבין גארסיה הצעיר. זהו קרב שקט ובלתי צפוי, אך עז במיוחד, שבו כל פרט קטן יכול להכריע.

גונסאלו גארסיה (IMAGO)

נכון לעכשיו, אנדריק שלובש את החולצה עם הספרה 9, יודע היטב מה פירוש להתחיל מאחור. כבר בעונתו הראשונה בקבוצה הוכיח את עצמו כשכבש שבעה שערים ובישול אחד ב־847 דקות בלבד, הוכחה שגיל צעיר לא סותר יעילות.

עם זאת, העונה החדשה החזירה אותו שוב לנקודת ההתחלה: להוכיח הכל מחדש, הפעם כשהרוח נגדו והתחרות נושפת בעורפו. לכן טס לארצות הברית מוקדם מהמתוכנן כדי "להגן" על מקומו ולהתחיל לבנות קשר עם הצוות המקצועי, דחף שנגמר בהחמרת הפציעה ברגע הגרוע ביותר. כעת, אחרי שסיים כמה אימונים מלאים עם הקבוצה, אנדריק שוב בסגל ופותח עוד פרק בקריירה הצעירה שלו.