אליאן רוחנא: לא קיבלתי צ'אנס, זה לא היה מקצועי

כשאליאן רוחאנא חתם בהפועל תל אביב בחודש ינואר לפני שנה וחצי, הוא כבר חשב שמצא את מקומו בליגת העל. הקשר המוכשר, הצליח להשתלב בליגת העל ואף לכבוש שער בדרבי, אלא שלאחר ירידת הליגה, בהפועל הוחלט שיושאל ובעונה שעברה, הוא כיכב במדי הפועל פ"ת בעונה שהסתיימה בהעפלה לליגת העל.

העונה, רוחאנא חשב שהיכולת הטובה והמספרים המרשימים שרשם יסדרו לו מקום בסגל האדומים בליגת העל, אך מהר מאוד הבין שלא כך הדבר. הוא לא יצא למחנה האימונים, לא קיבל דקת משחק באף מפעל רשמי ולפני פחות משבוע וחצי, שנה לתום חוזהו, הוא התיר אותו וחתם בבני יהודה באמצעות סוכנו בועז גורן.

רוחאנא, ינסה לעזור לזהובים להעפיל לליגת העל, כשכבר בתחילת השבוע הוא רשם בכורה בהרכב מול הפועל ר"ג, למרות שלא היה בכושר משחק רציף. אז נכון, הוא עדיין לא בשיא כושרו, אך אם יזכיר את היכולת מהעונה שעברה במדי המלאבסים, סיכויי העלייה של הזהובים יעלו משמעותית.

אליאן רוחנא (שחר גרוס)

בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", הראשון שלו מאז עזב את האדומים, רוחאנא פותח הכול: מדוע לא קיבל צ'אנס אצל האדומים, הסיבה שלא המשיך בהפועל פ"ת, השיחות עם בוקסה ואליניב ברדה ומדוע הוא חושב שיש לו מקום בסגל של הקבוצה מתל אביב.

איך ההרגשה לחזור לדשא?

"המשחק האחרון שלי היה בחודש מאי, כמעט ארבעה חודשים. זה היה קצת מוזר, אבל מתרגלים לאט לאט. למען האמת מאוד התרגשתי. לפי הנתונים של ה-GPS, רצתי טוב, משהו כמו שמונה קילומטרים ב-60 דקות ובקצב גבוה. הרגשתי בסדר, למרות שהתכווצתי קצת. אני מאמין שלאט לאט אכנס לכושר, כרגע אני בערך ב-70% מהכושר האמיתי שלי".

למה בחרת בבני יהודה?

"כשנפגשתי עם המאמן מסאי דגו בתחילת חודש יולי, לא הייתי בכיוון לצאת מהפועל ת"א, אבל זה עשה לי משהו. כל ההודעות שקיבלתי מהאוהדים של בני יהודה ביחד עם השיחה עם מסאי, מלא זמן לא קיבלתי אהבה כזאת. ההערכה המקצועית שלי גם שיחקה תפקיד".

מסאי דגו (ראובן שוורץ)

כמה זה היה רציני עם מכבי פ"ת?

"זה גם היה רציני, אבל הם לא נתנו לי את מה שרציתי וגם לא הרגשתי שהם רצו אותי כמו שבני יהודה רצו אותי. זה מתבטא גם בחוזה: בבני יהודה נתנו לי חוזה לשנתיים ובמכבי פ"ת הציעו לי חוזה לשנה אחת, שאעלה אותם ליגה וזהו. מוחמד הינדי, הקפטן של מכבי פ"ת, היה כמו הסוכן במו"מ".

מסאי דגו לא רצה אותך בשנה שעברה בהפועל ת"א. לא פחדת?

"לא פחדתי. לי ולמסאי הייתה שיחה טובה, הוא הודה שהוא טעה. אני לא פוסל אף אחד ולא משאיר דלת סגורה באף מקום. ברגע שהוא דיבר איתי, ידעתי שאם ארד לליגה הלאומית, זה יהיה לבני יהודה. האהבה שקיבלתי מהקהל זה משהו מטורף, אתה לא מאמין אילו הודעות קיבלתי. זה הכריע".

אחרי שמחתימים שחקן כמוך, יש ציפיות. ובבני יהודה לא קל בשנים האחרונות. מה נותן לך את האופטימיות שהשנה תעלו?

"לפני שבאתי ראיתי שיש שחקנים טובים, שבכל שנה משקיעים הרבה כסף כדי לעלות. זה לא הפחיד אותי, אלא נתן לי יותר דרייב. דווקא בגלל הלחץ והאתגר, אם אחרי חמש שנים נעלה ליגה זה יהיה משהו גדול. ללכת למכבי פ"ת ולעלות ליגה? הם נראה לי יכולים לעלות ליגה גם בלעדיי. בני יהודה זה משהו שעושה לי את זה ואני לא מפחד מציפיות. אני יודע שמצפים ממני, אבל אני מוכן".

"לא מפחד מציפיות". רוחנא (לילך וויס-רוזנברג)

למה לא המשכת בהפועל פ"ת?

"אחרי העלייה היו שיחות אישיות עם המאמן עומר פרץ. בשיחה שלנו אמרנו שנמתין ונראה מה קורה איתי בהפועל ת"א. הוא ידע שזה לא בידיים שלי ולא בידיים שלו: שאמשיך בהפועל ונראה מה יהיה. האמת שקצת הופתעתי כי בליגה הלאומית הוא כל היום התקשר אליי והלחיץ אותי כדי שאבוא. הפעם, דיברתי איתו פעם אחת במהלכה אני התקשרתי אליו".

"הוא אמר לי שהוא ינסה לעשות מהלך ושזה לא פשוט בגלל הכסף, אבל מאז לא שמעתי ממנו. אני רוצה להאמין ולקוות שזה עניין של כסף והבעיה הייתה שהפועל ת"א לא רצתה להשלים. כי כמו שלעומר הייתה השפעה על הקריירה שלי, גם לי מהצד השני הייתה השפעה על הקריירה שלו. זה בן אדם שאני מאוד אוהב".

עצבן אותך שאמרו שלא מעט מהשערים שלך היו מפנדלים בשנה שעברה?

"גם פנדלים צריך לדעת להבקיע ואם לא הייתי מבקיע את הפנדלים האלה לא היינו מנצחים משחקים".

"גם פנדלים צריכים לדעת לכבוש". רוחנא (לילך וויס-רוזנברג)

בוא נדבר על הפועל ת"א. פתחת שם את האימונים. האמנת שיש לך סיכוי אמיתי להשתלב שם?

"אני לא צריך לדבר, המספרים שלי בעונה שעברה דיברו בעד עצמם, אני הייתי צריך לבוא השנה מהדלת הקדמית. יש שחקנים שמשחקים היום בהרכב של הפועל ת"א ולא עשו חצי ממה שעשיתי בעונה שעברה בהפועל פ"ת. אתה תגיד לי אם זה הגיוני. יש שחקנים שמשחקים היום בהרכב של הפועל ת"א, שלא שיחקו בהרכב בשנה שעברה בליגה הלאומית".

"זה כבר שיקול של המועדון, אבל אני ציפיתי לבוא השנה מהדלת הקדמית. כנראה שגם בגלל הגיל שלי, שאין להם מה לעשות איתי אחרי שנה אחת והם רוצים לקדם צעירים בסגל. זה גם מה שנאמר לי בשיחות איתם".

נפלת מהשחקנים האחרים באימונים?

"קודם כל לא נפלתי, כי לא קיבלתי צ'אנס. כולם יודעים שאני לא נופל מאף אחד וגם הצוות המקצועי אמר לי שאין להם שחקן באיכות שלי, שאין להם מספר 10 אמיתי. אני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל המספרים שלי דיברו שאני לא נופל מאף אחד. יכולתי גם להיות שחקן בכיר שם".

"לא נופל מאף אחד בהפועל". רוחנא (לילך וויס-רוזנברג)

אז מה קרה?

"אלו שיקולים של המועדון. כשדיברתי עם אליניב ברדה, הוא לא אמר לי שזה לא עניין מקצועי, אלא שזה אמור להיות מקצועי. אבל כשאתה לא מטיס אותי למחנה אתה לא יכול לראות אם אני מתאים מקצועית או שלא. כשדיברתי עם עומר בוקסנבוים (המנהל המקצועי) הוא הסביר לי שיש מדיניות למועדון ויש שני שחקנים צעירים על התפקיד הזה שהם רוצים לקדם או למכור וככה זה נגמר. זה לא היה מקצועי בוא נגיד".

אז אתה פספוס?

"אני בטוח שאני פספוס עבורם. אני חושב שיכולתי לתרום לקבוצה ואנחנו רואים גם את השחקנים שמשחקים היום במקומי. אני לא רואה שמישהו בישל או כבש, אז אני לא יודע מה הם מחפשים".

אז מהרגע הראשון לא הייתה כוונה לתת לך צ'אנס, אז למה זה לקח כל כך הרבה זמן עד שתעזוב?

"כשהם חזרו ממחנה האימונים, דיברתי עם ברדה ושאלתי אותו: "אם אהיה טוב באימונים אז המצב יכול להשתנות?". הוא ענה לי שכן. אבל ראיתי שזה לא מקצועי בכלל כי לא להיות בסגל זה באמת לא מובן. שיש שחקנים שלא עשו חצי ממה שעשיתי בעונה שעברה. ניסיתי להישאר ולראות אם יהיו תוצאות פחות טובות והוא יראה שהוא יכול להשתמש בי. אבל בסוף הם עשו תוצאות טובות וידעתי שזה לא ישתנה עכשיו. בנוסף, הזמן הלחיץ אותי ורציתי ללכת לשחק".

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

היית נאיבי?

"כן, הייתי נאיבי קצת. הייתי צריך לעשות את השיחה הזאת של אחרי המחנה לפני זה, עוד לפני שהתחילה העונה. אמרו לי בהתחלה שאתחיל את האימונים ושאני שחקן סגל. אז אמרתי שזה יהיה מקצועי, אוכיח את עצמי באימונים ונראה משם לאן זה יתקדם. אבל אז באה שיחה לפני המחנה ואמרו לי שאני לא טס ושעדיף שאלך לשחק. והייתה את השיחה שסיפרתי קודם אחרי המחנה".

אז עוד לפני המחנה הוא אמר לך ללכת לשחק.

"כן, אבל לא רציתי כי ידעתי שאני יכול לשחק בהפועל ת"א. לא היו לי גם הצעות שרציתי: לא בכסף ולא באתגר המקצועי שרציתי".

יש סטיגמה עליך?

"אני לא יודע. אני יכול להגיד לך שסבלתי בקריירה מחוסר מזל בכל הנוגע לליגת העל. בגיל 22 כשהלכתי בפעם הראשונה לבני יהודה, ירדנו לליגה הלאומית. אחרי שלוש שנים חזרתי לליגת העל להפועל ת"א בגיל 25 ושוב ירדתי ליגה. פעמיים כשהייתי בליגת העל ירדתי ליגה ואני לא חושב שזה משהו שהיה תלוי בי. אני חושב שאני מתאים לליגת העל, אבל יש דברים שאי אפשר להסביר. פעמיים אתה הולך לקבוצות שנחשבות בליגת העל לטובות ואתה יורד ליגה".

"אני מתאים לליגת העל". אליאן רוחנא (ראובן שוורץ)

אתה על התפר בין ליגת העל לליגה הלאומית. למה?

"אני על התפר בגלל הגיל שלי וקבלת ההחלטות שלי. אם הייתי עושה את השנה הטובה עם כפ"ס בגיל 22 ולא בגיל 25, הייתי שווה אז שני מיליוני יורו. אבל את העונה הזאת עשיתי בגיל 25, אז יותר קשה לקנות שחקן בגילאים האלה והוא נחשב ליותר מבוגר".

תקבל את הצ'אנס שוב בליגת העל?

"אני לא חושב על זה ביומיום, אבל אני חושב שאני יכול לשחק בליגת העל ואני מאמין שאם בעזרת השם השנה נעלה לליגת העל עם בני יהודה, אז הפעם אשאר לעוד עונה כי יש לי חוזה לעוד עונה. אני לא רוצה להגיד שהסיכוי היחידי הוא לעלות עם קבוצה ולהישאר איתה, אבל אני צריך להיות מציאותי. אני בן 28 עוד מעט וזה יהיה קשה ללכת לקבוצות בליגת העל בגיל הזה".

מתסכל?

"אני לא מתוסכל. אני אולי לא מימשתי את הפוטנציאל בגלל קבלת ההחלטות וזה התחיל מהנוער. לא היה מי שיטפל בי, לא היה לי סוכן. אבל מאיפה שאני באתי, שבגיל 19 סיימתי את גיל הנוער והתחלתי בבוגרים בחוזה קטן בנשר ולעשות התקדמות בכל שנה? אני גאה על מה שעשיתי".

"הגעתי להיות שחקן בכיר בליגה הלאומית ואני שמח בחלקי. אבל אני גם מכוון להיות שחקן בליגת העל ואני מקווה שאעשה את זה בקרוב עם בני יהודה. זו תהיה סגירת מעגל לעלות עם בני יהודה אחרי שירדתי איתה ליגה. אם לא הייתי אופטימי לא הייתי מגיע לפה".

הפועל ת"א הגיבה: "אנחנו מאחלים לאליאן רוחאנא הצלחה רבה העונה ובהמשך הקריירה".