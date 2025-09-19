עומר פרץ יבצע מהפכה מול ריינה, גושה בספק

לאחר ההפסד למכבי ת"א באמצע השבוע, הפועל פתח תקווה תצא מחר (שבת, 19:45) למשחק חוץ באצטדיון גרין מול מכבי בני ריינה, במטרה להוכיח שהניצחון על מכבי נתניה לפני שני מחזורים לא היה מקרי.

היום, ערכה הקבוצה הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה באצטדיון המושבה, בנוכחות עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת 'מבנה', וראש העיר פ"ת, רמי גרינברג. מי שלא יהיה בסגל מחר הוא החלוץ מארק קוסטה, שעדיין לא נמצא בכושר, וגם הבלם מתן גושה סובל מקרע קטן בידו ונמצא בספק.

המאמן עומר פרץ צפוי לבצע מהפכה בהרכב, עם לפחות ארבעה שינויים. בחוליית ההגנה הוא צפוי לפתוח עם נועם כהן, כשקיימת התלבטות גם באגף השני. שביט מזל צפוי לחזור להרכב יחד עם ג'יימס אדניי.

עומר פרץ (חגי מיכאלי)

“מבחינת ההכנות, הן פחות או יותר אותו הדבר. חזרנו היום להתאמן, השחקנים נראו חדים באימון ומבינים את חשיבות המשחק. אנחנו מחר באים בכל הכוח לריינה”, אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

המאמן המשיך: “היו כמה דברים טובים במשחק מול מכבי ת"א וגם היום באימון ראינו כמה דברים שיכולנו לעשות יותר טוב. חבל, כי נענשנו על כל טעות ורצינו לפחות במחצית הראשונה לנסות למתוח את המשחק כמה שיותר. אני מרוצה מהרצון ומהגישה שלהם. ניסינו להישאר עם העקרונות שלנו, אבל מבחינתנו המשחק הזה הוא היסטוריה וכל כולנו במשחק מחר.

“קוסטה? הוא עשה אימון שני בסה"כ עם הקבוצה ועדיין לא בכושר משחק מלא. מחר הוא ייעדר מהמשחק, אבל אני מאמין שבשבוע הבא הוא ייכנס לסגל. נכניס אותו לעניינים לאט לאט, אנחנו לא רוצים לקחת סיכונים מיותרים איתו כי הוא עדיין לא בכושר משחק מלא”.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן (דרור ניר), תומר אלטמן, נדב נידם (גולן בני), ג'יימס אדניי, ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל (קליי)