יום שישי, 19.09.2025 שעה 16:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אגדות מכבי חיפה קיבלו את אלבום ליגת האלופות

במסגרת הרמת כוסית מרגשת עם השחקנים הוותיקים של המועדון, עובדיה ורפאלוב העניקו אלבום דוקומנטרי שתיעד את מאחורי הקלעים בעונת 2022/23 באלופות

|
אגדות מכבי חיפה (יוסף ג'ו הריש)
אגדות מכבי חיפה (יוסף ג'ו הריש)

בנוכחות מנכ"ל מכבי חיפה איציק עובדיה וראש מערך הסקאוט ליאור רפאלוב, כמו גם אגדות שחקני העבר של מכבי חיפה בכדורגל, התקיימה בקריית החסד של עמותת "יד עזר לחבר" בחיפה הרמת כוסית חגיגית באירוע מרגש לראש השנה.

למפגש המיוחד ולאירוע הגיעו שחקני עבר ואגדות כדורגל רבות, בהן: עודד בלוש שהוא גם יו"ר עמותת שחקני העבר ותיקי מכבי חיפה, אלון חרזי, איתי מרדכי, משה (מוסא) אג'מי, אהרלה גרשגורן, ציון מרילי, נתן הירש, אורי דניאל, אברהם מורנו, גדי שטרן, אילן לופט, יואב לוי, מוטי ברגר, מאיר לוי, אלירן אלקיים, שלמה בנדו, גבי יפרח, קרול רוטנר, אלי תורג'מן, אמיר יפרח, שאול סלמה ואריה ברזילי המנג'ר והמנהל המקצועי של הוותיקים.

עוד כיבדו את האירוע בנוכחותה גם דפנה אולמן המנכ"לית והבעלים של מלון "לה קפלה" בחיפה המאמצת את קבוצת ותיקי מכבי חיפה והמעסה והפיזיוטרפיסט המסור והנאמן איציק אברג'יל, ועוד רבים וטובים.

ציון מרלי ואלון חרזי (יוסף הירש)ציון מרלי ואלון חרזי (יוסף הירש)

בתום הרמת הכוסית לחג והאירוע הוענק לכל שחקני העבר גם שי "אלבום ליגת האלופות" מתנת מועדון הכדורגל מכבי חיפה, זהו האלבום הדוקומנטרי המתעד את הנעשה מאחורי הקלעים של המסע היוקרתי של המועדון בליגת האלופות לעונת 2022/23. בתוך כך יש לציין כי לפני תחילת המפגש סיירו שחקני העבר במתחם קריית החסד של העמותה, וסיירו גם במוזיאון השואה של העמותה.  

במהלך הטקס והמפגש המרגש לחג הופתע מייסד ומנכ"ל עמותת "יד עזר לחבר" שמעון סבג, כאשר הוכרז באופן חגיגי ורשמי כנשיא הכבוד של עמותת שחקני העבר של מכבי חיפה.

רפאלוב ושמעון סבג (יוסף הירש)רפאלוב ושמעון סבג (יוסף הירש)
רפאלוב עם אגדות מכבי חיפה (יוסף הירש)רפאלוב עם אגדות מכבי חיפה (יוסף הירש)
עודד בלוש, סבג ואיציק עובדיה (יוסף הירש)עודד בלוש, סבג ואיציק עובדיה (יוסף הירש)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */