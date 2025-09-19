אגדות מכבי חיפה קיבלו את אלבום ליגת האלופות

בנוכחות מנכ"ל מכבי חיפה איציק עובדיה וראש מערך הסקאוט ליאור רפאלוב, כמו גם אגדות שחקני העבר של מכבי חיפה בכדורגל, התקיימה בקריית החסד של עמותת "יד עזר לחבר" בחיפה הרמת כוסית חגיגית באירוע מרגש לראש השנה.

למפגש המיוחד ולאירוע הגיעו שחקני עבר ואגדות כדורגל רבות, בהן: עודד בלוש שהוא גם יו"ר עמותת שחקני העבר ותיקי מכבי חיפה, אלון חרזי, איתי מרדכי, משה (מוסא) אג'מי, אהרלה גרשגורן, ציון מרילי, נתן הירש, אורי דניאל, אברהם מורנו, גדי שטרן, אילן לופט, יואב לוי, מוטי ברגר, מאיר לוי, אלירן אלקיים, שלמה בנדו, גבי יפרח, קרול רוטנר, אלי תורג'מן, אמיר יפרח, שאול סלמה ואריה ברזילי המנג'ר והמנהל המקצועי של הוותיקים.

עוד כיבדו את האירוע בנוכחותה גם דפנה אולמן המנכ"לית והבעלים של מלון "לה קפלה" בחיפה המאמצת את קבוצת ותיקי מכבי חיפה והמעסה והפיזיוטרפיסט המסור והנאמן איציק אברג'יל, ועוד רבים וטובים.

ציון מרלי ואלון חרזי (יוסף הירש)

בתום הרמת הכוסית לחג והאירוע הוענק לכל שחקני העבר גם שי "אלבום ליגת האלופות" מתנת מועדון הכדורגל מכבי חיפה, זהו האלבום הדוקומנטרי המתעד את הנעשה מאחורי הקלעים של המסע היוקרתי של המועדון בליגת האלופות לעונת 2022/23. בתוך כך יש לציין כי לפני תחילת המפגש סיירו שחקני העבר במתחם קריית החסד של העמותה, וסיירו גם במוזיאון השואה של העמותה.

במהלך הטקס והמפגש המרגש לחג הופתע מייסד ומנכ"ל עמותת "יד עזר לחבר" שמעון סבג, כאשר הוכרז באופן חגיגי ורשמי כנשיא הכבוד של עמותת שחקני העבר של מכבי חיפה.

רפאלוב ושמעון סבג (יוסף הירש)

רפאלוב עם אגדות מכבי חיפה (יוסף הירש)