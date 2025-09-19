יום שישי, 19.09.2025 שעה 18:02
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
123-104פאריס סן-ז'רמן1
105-134ליל2
95-84מונאקו3
93-64ליון4
93-54שטרסבורג5
76-54ראן6
64-94מארסיי7
65-54לאנס8
65-54ניס9
68-74טולוז10
69-74פ.צ. פאריס11
53-34אנז'ה12
37-54לה האבר13
33-14נאנט14
36-34אוקזר15
312-54לוריין16
110-54ברסט17
18-34מץ18

"לואיס אנריקה מקווה לחזור לברצלונה יום אחד"

דיווח בתקשורת הקטלונית: מאמן פאריס מתפתה לחזור לאלופת ספרד ומקווה שיאמן אותה שוב בעתיד, כשהוא אף הביע זאת בפני מקורביו. חוזהו הנוכחי עד 2027

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

לואיס אנריקה זכה בעונה שעברה בליגת האלופות השנייה שלו כמאמן. הוא עשה זאת עם פאריס סן ז'רמן, שזכתה לראשונה בתולדותיה בתואר היוקרתי, הישג שהספרדי רדף אחריו במשך שנים רבות. המשימה הושלמה. העונה הנוכחית יכולה לכל היותר להשתוות למה שהושג בעונה שעברה; קשה לשפר זאת, אך השאפתנות של המאמן נותרה בעינה, כפי שהוכיח גם מול אטאלנטה.

עם זאת, הספרדי אינו זר למצב הנוכחי של ברצלונה, והוא מודע לכך שהמועדון נכנס לשנת בחירות, נסיבות שיכולות לסייע לו ברצון לחזור יום אחד אל ספסל הקאמפ נואו. לואיס אנריקה כבר הביע לא פעם בפני מקורביו כי ישמח לשוב לברצלונה, כך לפי התקשורת בספרד.

על אף שהוא מרגיש בנוח בפאריס סן ז'רמן, איתה יש לו חוזה עד 2027 (העונה הנוכחית ועוד אחת), שמו עשוי להיות אחד הקלפים המרכזיים בבחירות בסיום העונה. לואיס אנריקה מתגעגע לחיים בברצלונה, ולמרות שהצהיר בפומבי כי "בדרך כלל אני מכבד את החוזים שלי", יש כבר מי שחושבים לנסות ולפתות אותו לקראת העתיד.

הפופולריות שלו בקרב אוהדי הקבוצה הקטלונית נותרה עצומה, מה שהופך את האפשרות לחזרתו לדיון ממשי, אך כרגע הבלאוגרנה שבעי רצון מהאנזי פליק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */