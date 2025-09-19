יום שישי, 19.09.2025 שעה 18:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

"סימאונה? אנחנו לא צריכים לסבול דברים כאלה"

אלונסו דיבר לקראת המפגש של ריאל מול אספניול מחר ב-17:15 (חי בערוץ ONE): "ההעלבות יצאו משליטה". וגם: אמבפה, הרחקת האוסן, רודריגו ובלינגהאם

|
צ'אבי אלונסו (ריאל מדריד)
צ'אבי אלונסו (ריאל מדריד)

ריאל מדריד טרם הפסידה העונה בשתי המסגרות העיקריות, בליגה ובליגת האלופות, והיא תנסה לשמור על זה גם מחר (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו מול אספניול. לקראת המשחק צ’אבי אלונסו התיישב מול המיקרופונים במסיבת העיתונאים המסורתית לפני ההתמודדות.

אלונסו דיבר על הכוכבים שלו: “עם אמבפה נצטרך לדעת לאזן את העומס, יהיו משחקים בהם הוא לא יפתח. הוא חשוב מאוד, אך בסוף יקרה כשהוא יעלה מהספסל בגלל העומס. ויניסיוס נראה נהדר, הוא מחויך וחיובי. דיברתי איתו והוא שמח. רודריגו מביא לנו הרבה איכות, אבל גם ויניסיוס עושה זאת. שניהם יכולים לפתוח או לעלות מהספסל ולתרום רבות”.

על ההרחקה של האוסן שלא בוטלה: “מצד אחד אני לא מופתע, אבל הלוואי שההחלטה הייתה שונה בסופו של דבר. אין לנו את האוסן מחר וזה חבל. אם מישהו עשה טעות, צריכות להיות לכך השלכות, והאוסן לא טעה, פשוט אשאיר את זה עם זה”.

דין האוסן (IMAGO)דין האוסן (IMAGO)

לגבי הפציעות: “יש סיכוי שנראה את ג’וד בלינגהאם ואדוארדו קמאבינגה משחקים, למרות שהם מתאמנים בצורה מלאה רק תקופה קצרה במיוחד. בכל מקרה יש מצב, נראה. קמאבינגה שחקן מאוד שלם בקישור, אני רואה אותו כ-6 או כ-8, אבל יש לו תרומה רבה בכל מקרה עם הכדור וגם בלי הכדור”.

אלונסו נשאל על התקרית עם דייגו סימאונה באנפילד: “אנחנו לא צריכים לסבול מדברים כאלה. לא אתלונן, כי זה לא משפיע עליי כל כך, אבל יש כאלה שכן. לצערי, אתה צריך לחיות עם זה כי אם לא אז זה מוציא אותך מאיזון ושם אותך במצבים לא נעימים. ההעלבות הללו יצאו משליטה כבר תקופה ארוכה”.

דייגו סימאונה עם השופט (IMAGO)דייגו סימאונה עם השופט (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */