ברדה לקראת אשדוד: צריכים לבוא באותה גישה

איזו תקופה נהדרת עוברת על הפועל תל אביב. עלייה לגמר גביע הטוטו אחרי ניצחון בטרנר על ב”ש, מהפך נגד ק”ש במחזור הראשון, 2:2 בדקה ה-90 נגד ריינה בעשרה שחקנים במחזור השני והדובדבן הגיע עם אותו 2:3 אדיר על בית”ר ירושלים בבלומפילד במחזור הקודם.

בכל זאת, האדומים יצטרכו לרדת לקרקע ולהמשיך בכושר הטוב מחר (שבת, 19:45) כשהם יתארחו באצטדיון הי”א למשחק חוץ שאף פעם לא פשוט נגד מ.ס אשדוד. רגע לפני ההתמודדות, מאמן הקבוצה אליניב ברדה, כוכב הקבוצה סתיו טוריאל והרכש הטרי מור בוסקילה שיתפו בתחושות.

ברדה פתח: “אנחנו צריכים לדעת לבוא לכל משחק באותה צורה, באותה נחישות, באותה גישה, באותה צניעות וזה לא משנה אם זה משחק בפרופיל גבוה או משחק בפרופיל יותר נמוך או בבית או בחוץ. אנחנו צריכים לדעת תמיד לבוא באותה גישה ולבוא באותה דריכות ומוכנות”.

עומרי אלטמן וסתיו טוריאל רגע לפני הבעיטה החופשית (רדאד ג'בארה)

כוכב הקבוצה סתיו טוריאל הוסיף: “עשינו הכנות טובות, התאוששנו, עשינו אימונים טובים. באים לקראת מחר ואנחנו רוצים להמשיך את הדרך שלנו, לייצר המשכיות. רוצים גם לפגוש את כל הקהל שלנו מחר ובעזרת השם לחזור עם נקודות הביתה”.

הרכש הטרי מור בוסקילה דיבר גם הוא: “אנחנו מגיעים ביום שבת למגרש קשה, נגד קבוצה קשה בדמות אשדוד. הצוות הוריד אותנו לקרקע, עבדנו מאוד קשה ואנחנו מקווים לשלוש נקודות בעזרת השם”.