"למה אוסקר לא פותח? אתם מחפשים דרמה"

במסיבת העיתונאים שנערכה היום (שישי), יומיים לפני המפגש המסקרן מול פ.ס.וו איינדהובן, נשאל מאמן אייאקס, ג'ון הייטינחה, על הסיבה לכך ששני הרכש הבולטים של הקיץ, אוסקר גלוח וראול מורו, לא נכללו בהרכב בשני המשחקים האחרונים, ונראה כי איבד את סבלנותו.

השניים נאלצו להסתפק בתפקיד של מחליפים הן בניצחון 1:3 על זוולה בליגה, והן בהפסד 2:0 לאינטר בליגת האלופות. כאשר נשאל הייטינחה מדוע גלוח ומורו לא קיבלו דקות משמעותיות, הוא סירב לענות ישירות: "בסופו של דבר, אני זה שמחליט על ההרכב. אנחנו עושים הכל בהתייעצות, אבל מסתכלים על מה שהכי טוב לקבוצה כרגע".

המאמן אף הגיב בזלזול כלפי השאלה העיתונאית, שהתבססה על דברים קודמים של המנהל הטכני של המועדון, אלכס קרוס, שהזהיר מ"פגיעה כלכלית" כאשר שחקני רכש יקרים לא מקבלים הזדמנות: "אני חושב שאתם מחפשים דרמה, ואני רק מסתכל על טובת הקבוצה", תקף הייטינחה.

אוסקר שיחק 14 דקות בהפסד לאינטר במחזור הראשון של ליגת האלופות, ובסך הכל שותף בחמשת משחקי הליגה. בשניים הראשונים הוא פתח על הספסל וקיבל 27 ו-45 דקות בהתאמה, לאחר מכן פתח בשני משחקים וקיבל 64 ו-45 דקות בהתאמה, ובמשחק האחרון הוא קיבל 23 דקות נגד זוולה. הוא עדיין לא רשם מעורבות בגול.