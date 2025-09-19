נואה ליילס זכה באליפות העולם ב-200 מטר

אחרי שקיבלנו דרמה מטורפת ב-100 מטר לגברים, אליפות העולם באתלטיקה, הנערכת ביפן, המשיכה היום (שישי) עם אחד מרגעי השיא – גמר ה-200 מטרים לגברים, כאשר שמונת הספרינטרים הטובים בעולם התייצבו על קו הזינוק. נואה ליילס האמריקאי סיים במקום הראשון עם 19.58 שניות.

למקום השני הגיע קנת׳ בדנרק, גם כן אמריקאי, שעצר את השעון על 19.58. בראיין לבל במקום השלישי עם עם 19.64, לסלי טבוגו רביעי עם 19.65, זרני יוז חמישי עם 19.78, אלכסנדר אוגנדו שישי עם 20.01, טפיונשה מקראו שביעי עם 20.12 וסינסיפו דמבילה שמיני עם 20.23.

כזכור, שיא העולם ב-200 מטרים שיא העולם נקבע ב-2009 על ידי יוסיין בולט כמובן, שעצר את השעון בזמן מטורף של 19:19 בלבד. ליילס שחזר שיא של בולט כשזכה במדליית זהב רביעית ברציפות במקצה.

מליסה ג'פרסון מאושרת (IMAGO)

בנשים, מליסה ג׳פרסון וודן זכתה במדליית הזהב עם 21.68, והשוותה שיא בן 12 שנה של זכייה בזהב גם במקצה ה-100 מטר וגם ב-200 באותה אליפות. איימי האנט סיימה במקום השני עם 22.14 ושריקה ג׳קסון במקום השלישי עם 22.18.