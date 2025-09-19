באופן רשמי: הקשר ויקטור סטינה חתם בבני יהודה

יש רכש. רגע לפני סוף חלון העברות, בני יהודה הודיעה על רכש נוסף לסגל במסגרת מאבקי העלייה שלה לליגה העליה, כאשר הכריזה הים (שישי) שהקשר ויקטור סטינה חתם במועדון ומצטרף לזהובים, זאת במקומו של הקשר מוסה טראורה, שהגיע לישראל וברח כדי לחתם בקבוצה אחרת.

סטינה, שחקן נבחרת מולדובה, אשר שיתף פעולה עם גיא דהן בזימברי קישינב, נחת בישראל וכידוע שיחק נגד ישראל במפגש האחרון, בעל עבר בליגה הרומנית ובליגה היוונית, כשהוא ערך כבר את אימון הבכורה במדים החדשים עם חבריו החדשים.

לאחר החתימה, סטינה אמר: “שמח להגיע לכאן ולהתחיל דרך חדשה, שמעתי הרבה דברים טובים על ישראל ואני כבר מחכה לשמח את הקהל הכתום”. סטינה כבש שני שערי ליגה לזכותה של קישינב, המדורגת בצמרת הטבלה בליגה, כשבמשחק בו ישראל ניצחה 0:4 בתחילת החודש, הוא נכנס כמחליף.

ויקטור סטינה (בני יהודה)

בנוסף, אתמול ערכה הקבוצה את הרמת הכוסית המסורתית לפני תחילתה של השנה החדשים, כשהבעלים אלירן עובד אמר: “שחקנים וצוות יקר, אנשי המועדון, אני שמח לראות כאן את כולכם. השבוע השגנו את הניצחון הראשון שלנו, ואין לי ספק שזה רק צעד ראשון בדרך שלנו העונה. אני רואה את הכל, מהדברים הקטנים ועד הגדולים, ועושה הכל על מנת שלא ייחסר לכם כלום.

“אנחנו מועדון עם דרך, עם לב, ועם אנשים מדהימים, ואתם הסיבה שאני קם כל בוקר עם רצון להמשיך ולדחוף קדימה. אני מאמין בכם, ואני יודע שהעונה הזו יכולה להיות עונה גדולה אם נמשיך ביחד, כתף אל כתף. עכשיו חזרנו מטקס של אות הנשיא שבו המועדון זוכה שנה שנייה ברציפות, וזה מראה על הדרך שלנו, על המגרש ומחוצה לו. אני מאחל לכולנו שנה טובה ומוצלחת, מלאה בבשורות טובות, בריאות, שמחה והרבה רגעים של ניצחון”.