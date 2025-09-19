חוזר הביתה: דניס סמית' ג'וניור חתם בדאלאס

דניס סמית' ג'וניור חוזר לדאלאס מאבריקס. סוכנו של השחקן, דניאל חזן, סוכנו הישראלי, אישר ל-ESPN כי השחקן חתם על חוזה לעונה אחת בקבוצה מטקסס, עמה החל את הקריירה בליגת ה-NBA, כך מדווח הכתב הבכיר של הליגה שאמס.

הגארד בן ה-27, שנבחר במקום ה-9 בדראפט 2017 ע"י המאבריקס, צפוי להתייצב למחנה האימונים ולהתחרות על מקום בסגל הסופי. נכון לעכשיו לדאלאס יש סגל מלא, כאשר הגארד ברנדון וויליאמס מחזיק בחוזה לא מובטח.

סמית' ג'וניור רשם את עונת הבכורה הטובה בקריירה שלו במדי דאלאס עם ממוצע של 15.2 נקודות למשחק, ונבחר לחמישיית הרוקיז של העונה ב-2017/18. בינואר 2019 הועבר בטרייד לניו יורק ניקס במסגרת העסקה ששלחה את קריסטאפס פורזינגיס למאבריקס.

דניס סמית' ג'וניור (רויטרס)

לאחר מכן שיחק גם בדטרויט, פורטלנד, שארלוט וברוקלין, שלוש קבוצות בשלוש עונות. בעונת 2023/24, במדי ברוקלין נטס, דורג שני בליגה בחטיפות ל-36 דקות בין שחקנים עם לפחות 1,000 דקות משחק.

בינואר האחרון הוא חתם בריאל מדריד, אבל כעבור חודש ויומיים הוחלט על פרידה הדדית מהבלאנקוס לאחר ששני הצדדים לא הסתדרו עם המהלך בסופו של דבר. המשמעות היא שמאז פברואר סמית’ ג’וניור ללא קבוצה, ובכל זאת הוא מצא דרך לחזור ל-NBA.