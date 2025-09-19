יום ראשון, 21.09.2025 שעה 15:40
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

"לפעמים לשטן יש את הדרך שלו, הגורל אכזרי"

קונטה שיתף על החילוף של דה בריינה בדקה ה-26 נגד סיטי בחוץ, במשחק החזרה של הבלגי: "הוא התרגש והתרגשתי בשבילו, לא הייתה ברירה, האפשרות היחידה"

|
אנטוניו קונטה וקווין דה בריינה בחילוף (IMAGO)
אנטוניו קונטה וקווין דה בריינה בחילוף (IMAGO)

אצטדיון שלם אתמול (חמישי) קם והריע לקווין דה בריינה, כי השחקן הכי גדול בתולדות מנצ’סטר סיטי לדעת רבים חזר למקום בו עשה את מרבית הקריירה שלו. לצערו, קשר נאפולי הוחלף כבר אחרי 26 דקות ולא בגלל פציעה, אלא בגלל ששחקן של אלופת איטליה הורחק ואנטוניו קונטה נאלץ להגיב.

קונטה הסביר את ההחלטה להוציא דווקא את הבלגי: “לפעמים לשטן יש את הדרך שלו, הגורל יכול להיות אכזרי מאוד. זה היה הדבר היחיד שהייתי יכול לעשות. הרגשתי ממש רע עבור דה בריינה ועבורי, אני יודע כמה הוא התרגש מלשחק במשחק הזה, ואני התרגשתי בשבילו, לשחק באצטדיון הישן שלך, מול המועדון הישן שלך”.

על המשחק: “יש טעם מר בפה, כי זה מאכזב. התכוננתי למשחק בצורה שבה שיחקנו 20 דקות, ואז הייתה ההרחקה. אני לא אגיד עם ההרחקה מוצדקת או לא כי לא צפיתי בה עדיין. לשחק מול סיטי זה קשה גם ב-11 מול 11, אבל ראיתי גישה נהדרת של הבחורים שלי. השחקנים שלי עשו עבודה טובה. לשחק כאן זה קשה, ב-10 שחקנים למשך 80 דקות זה בלתי אפשרי כבר”.

ארלינג הולאנד וקווין דה בריינה בסיום (IMAGO)ארלינג הולאנד וקווין דה בריינה בסיום (IMAGO)

זה היה ההפסד הראשון של נאפולי העונה, אחרי שפתחה את הליגה עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים. התכולים של קונטה ישובו לזירה המקומית עם משחק נגד פיזה ואז משחק נגד מילאן בחוץ, לפני שישובו לליגת האלופות במטרה להשיג ניצחון ראשון העונה כשיארחו באצטדיון דייגו ארמנדו מראדונה את ספורטינג ליסבון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */