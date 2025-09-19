סטיוארט ימשיך בחוד בדרבי, עלי מוחמד בקישור

במכבי חיפה רוצים מאד להמשיך את המומנטום החיובי ממשחק הניצחון האחרון מול אשדוד 1:5 ולחבר ניצחון ליגה שני ברציפות גם בדרבי הקרוב בסמי עופר ביום ראשון (20:30) מול הפועל חיפה. לשם כך המאמן דייגו פלורס מתכוון להמשיך ולתת לטריבונטה סטיוארט את המפתחות כחלוץ מטרה על פני ג'ורג'ה יובאנוביץ', שיאלץ להתרגל למציאות שונה כאשר יעלה כאלטרנטיבה ראשונה מהספסל.

בדומה להרכב ההגנה שם לא יהיו שינויים, גם בקישור לא יהיה שינוי והוא יכלול את עלי מוחמד, איתן אזולאי ומתיאס נהואל. אחרי שדיללה את החלק ההתקפי והשאילה את איאד חלאילי לבני ריינה ,במכבי חיפה לא מסתירים את הרצון לדלל את הסגל בעוד שחקן אחד או שניים כאשר לפחות כרגע נראה שחוליית הקישור היא העמוסה ביותר ויש לדלל אותה.

עמית ארזי הצעיר טרם עבר לבני ריינה וצפוי ללכת בעקבותיו של חלאילי, כאשר השאלה שנותרה פתוחה היא לגבי גוני נאור לגביו יש התעניינות ממספר קבוצות ונראה שעד תום מועד העברות ביום ראשון עשויות להיות התפתחויות של הרגע האחרון. במכבי חיפה לא מסתירים את העובדה שהם מעריכים מאד את גוני נאור, אבל בשל העובדה שהוא יתקשה בהמשך לזכות בדקות משחק כפי שהורגל חיפה לא תמנע מהקשר לעזוב במידה וירצה בכך.

עמית ארזי. צפוי להיות מושאל לריינה (עמרי שטיין)

"גוני נאור מקובל מאוד בחדר ההלבשה ואישיות נהדרת. נשמח במידה ויישאר, אבל אם תהיה לו הצעה טובה וירצה להיות שחקן הרכב במקום אחר אף אחד לא ימנע בעדו", אמרו בקבוצה. מי שבכל מקרה נראה שיישאר לפחות עד ינואר למרות התעניינות של מספר קבוצות בו ולמרות שלא נמצא בתוכניות הוא גיא מלמד, שלא ממהר לעזוב וכבר הספיק לדחות כמה הצעות.

בסביבתו של מלמד משוכנעים שיש ביכולתו של החלוץ לתרום את חלקו ולהשתלב בעתיד למרות שהמדיניות של ליאור רפאלוב שונה בתכלית. כפי שפורסם ב-ONE, רפאלוב לא חושב שצריך להשאיר בסגל שלושה חלוצים בכירים בדמות סטיוארט, יובאנוביץ' ומלמד, בטח לא כאשר המאמן דייגו פלורס משחק במערך של חלוץ מטרה אחד. אחד השחקנים בקישור שזוכה להערכה גדולה ואמור בקרוב מאוד לחזור לרוטציה אחרי שהחלים מפציעה הוא מיכאל אוחנה שאמור להיות למעשה האלטרנטיבה מהספסל של מתיאס נהואל.