יום שלישי, 30.09.2025 שעה 23:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
90-173מ.ס. קרית גת1
91-133הפועל בנות קטמון2
64-83אסא ת"א3
64-43הפועל רעננה4
34-63מכבי כשרונות חדרה5
13-13מכבי חולון6
116-03פנתרות אשדוד7
017-03מ.כ. רמת השרון8

מ.ס קריית גת ניצחה 0:5 את את מ.כ רמת השרון

הדאבליסטית רשמה ניצחון שני ברציפות, הפעם על הקבוצה שכזכור במחזור הקודם עלתה עם 8 שחקניות. 0:6 ענק לכשרונות חדרה על אשדוד, רעננה ניצחה 0:1

|
מ.ס קריית גת חוגגות דאבל (שחר גרוס)
מ.ס קריית גת חוגגות דאבל (שחר גרוס)

לאחר המחזור הראשון הסוער שקיבלנו בליגת העל לנשים, המחזור השני החל הערב (חמישי) עם מספר משחקים. במוקד – מ.ס קריית גת הביסה 0:5 את מ.כ רמת השרון, שכזכור בשבוע שעבר עלתה עם 8 שחקניות בלבד. בנוסף, מכבי כישרונות חדרה רשמה 0:6 על פנתרות אשדוד והפועל רעננה סיימה ב-0:0 עם מכבי חולון. בנוסף, בשעה זו משוחק המשחק בין מכבי אס”א תל אביב לבין קטמון ירושלים.

מ.כ רמת השרון – מ.ס קריית גת 5:0

הקבוצה שעלתה במחזור הקודם עם 8 שחקניות, הפעם עלתה עם הרכב מלא, אך זה לא עזר לה מול האלופה, שהביסה ורשמה ניצחון שני ברציפות. נועה סלימהוגיץ’ פתחה עם שער בדקה השמינית, דניאלה הלאנה הוסיפה בדקה ה-44, מעיין בן ישראל עשתה 0:3 בדקה ה-52, חמש דקות לאחר מכן שחר שילון כבשה עצמי אומלל ובדקה ה-61 ערבה שחף חתמה את המשחק.

פנתרות אשדוד – מכבי כישרונות חדרה 6:0

אחרי ההפסד במחזור הקודם לאלופה, האורחת התעשתה עם שישייה. הודיה ביטון (25’), מאיה קבררה (29’) ודאר חליל (40’) עשו 0:3 כבר בחצי הראשון, כשבמחצית השנייה הקצב הגבוה נמשך – קבררה השלימה צמד בדקה ה-58, זוהרת גת הוסיפה בדקה ה-65 והשלימה צמד גדול בדקה ה-74, שחתם את תוצאת המשחק.

הפועל רעננה – מכבי חולון 0:0

במשחק בין שתי קבוצות שלא השיגו ניצחון במחזור הקודם, דווקא המארחת שחטפה תבוסה 4:1 לקטמון, הצליחה להתאושש ולהשיג שלוש נקודות ראשונות. המשחק היה בדרך לחלוקת נקודות, כשאף קבוצה לא הבקיעה, אך אז, בדקה ה-87, אלה פביאן כבשה שער דרמטי ונתנה ניצחון לרעננה. 

מכבי אס”א תל אביב – הפועל קטמון ירושלים 3:0

הירושלמיות נשארו מושלמות, בעוד המפסידה רשמה הפסד בכורה ונשארה על שלוש נקודות. שירה אלינב כבשה ראשונה בדקה ה-12, כאשר דוריס בואדואה הכפילה בדקה ה-63 וסמדר כהן חתמה את התוצאה עשר דקות מאוחר יותר.

