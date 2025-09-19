יום שישי, 19.09.2025 שעה 22:43
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
151-125פורטו1
124-155ספורטינג ליסבון2
124-85מורירנסה3
102-74בנפיקה ליסבון4
102-65פמליקאו5
102-55ז'יל ויסנטה6
85-105בראגה7
78-65גימראייש8
68-45קאסה פיה9
58-85אשטוריל10
55-25סנטה קלרה11
513-75ארוקה12
49-55אלוורקה13
48-45נסיונאל מדיירה14
39-74ריו אבה15
36-35אמדורה16
111-45איי.וי.אס17
110-25טונדלה18

"אף מועדון שאימנתי לא גרם לגאווה כמו בנפיקה"

מוריניו סיפק פנינים: "עזבתי את פנר והיא החתימה 5 שחקנים. בתקופה הכי רעה שלי הגעתי לשני גמרים אירופים. יותר רעה מאי פעם". וגם: התנאי בחוזהו

|
ז'וזה מוריניו מוצג בבנפיקה (האתר הרשמי של בנפיקה)
ז'וזה מוריניו מוצג בבנפיקה (האתר הרשמי של בנפיקה)

המיוחד חוזר הביתה: ז’וזה מוריניו הוצג אתמול (חמישי) כמאמן החדש של בנפיקה ליסבון, ופתח עידן חדש במועדון האדום כשהוא חמוש בניסיון, תארים ובעיקר מוטיבציה גבוהה. במסיבת עיתונאים חגיגית, המאמן בן ה-62 פתח בדברים וכרגיל סיפק כמה פנינים. אגב, הפורטוגלי חתם לשנתיים, אך יש סעיף מיוחד בחוזה שהצדדים יכולים להיפרד בעשרת הימים הראשונים אחרי תום העונה.

מוריניו פתח: "אני רוצה להודות על האמון, זו זכות וכבוד גדול עבורי. כל פורטוגלי יודע מי זו בנפיקה. ההיסטוריה, התרבות, הגודל של האומה הזו. זה לא עוד מועדון”.

עם זאת, מוריניו הבהיר שהוא לא מתכוון להיסחף לרגש: "אני חייב לשים בצד את התחושות. אני רואה בבנפיקה לא רק מועדון גדול, אלא אתגר מקצועי. זו לא שאלה של קושי, אלא של תשוקה. אני בא להתרכז בעבודה, בגישה הכי מקצועית שאפשר. אני יודע רעב מאי פעם”.

זז'וזה מוריניו (IMAGO)

מוריניו, שהתחיל את דרכו כמאמן ראשי דווקא בבנפיקה בשנת 2000 אך עזב מהר מאוד, סירב להתרפק על העבר: "עברו 25 שנה, אבל אני לא פה כדי לחגוג קריירה. עבדתי במועדונים הגדולים בעולם, ועדיין, שום מועדון לא גרם לי להרגיש כל כך גאה, אחראי ומלא מוטיבציה כמו בנפיקה".

המיוחד המשיך לספק פנינים: “התקופה הכי רעה שלי כמאמן, מה שכולם מגדירים כרע מאוד, הגעתי בתקופה הזו לשני גמרים אירופים, עם יונייטד ועם רומא. פנרבחצ’ה? היינו חסרים שחקנים, פיטרו אותי ויום אחרי זה החתימו חמישה שחקנים, זה אומר הכל”.

