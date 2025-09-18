יום ראשון, 21.09.2025 שעה 15:39
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

ראפיניה, לבנדובסקי ורשפורד בהתקפת ברצלונה

הצמד שעלה מהספסל במשחק מול ולנסיה בתחילת השבוע, יצטרף לאנגלי ב-11 של האנזי פליק. באנגליה, דה בריינה פותח במדי נאפולי מול האקסית מנצ'סטר סיטי

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה הגיעה לחצי גמר ליגת האלופות בעונה שעברה, אבל הודחה לבסוף על ידי אינטר עם דרמה גדולה אחרי הארכה. העונה שוב הקטלונים ינסו לזכות בתואר לראשונה מאז 2015 והלילה (חמישי, 22:00) הם מתארחים אצל ניוקאסל במחזור הפתיחה.

בארסה הגיעה לסנט ג’יימס פארק אחרי הניצחון 0:6 על ולנסיה במשחק שבו פרמין לופס, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי כבשו צמדים. החלוץ הפולני איבד את מקומו בהרכב לפראן טור בפתיחת העונה הזו, אבל נראה חד אחרי שעלה מהספסל.

הקטלונים ניצחו באצטדיון יוהאן קרויף למרות חסרונו של לאמין ימאל, שראה את המשחק מהיציע. מספר 10 סחב פציעה כשהצטרף לנבחרת ספרד, היא הוחמרה ומאז הוא מתקשה להתאמן וגם הפעם האנזי פליק, שזעם על כל הסיפור, צריך להסתדר בלי הכוכב.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, רונאלד אראוחו, ג’רארד מרטין, פדרי, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, ראפיניה, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

ניוקאסל מצידה רשמה את ניצחון הבכורה שלה בפרמייר ליג רק ביום שבת עם 0:1 על וולבס. זה הגיע אחרי תיקו מאופס מול אסטון וילה ולידס, והפסד דרמטי 3:2 לליברפול בתווך. כעת המארחים מקווים לחולל הפתעה מול אחת המועמדות לזכייה בליגת האלופות.

הרכב ניוקאסל: ניק פופ, קירן טריפייר, פביאן שאר, דן ברן, טינו ליברמנטו, ז’ואלינטון, סנדרו טונאלי, ברונו גימארייש, אנתוני אלנגה, הארווי בארנס ואנתוני גורדון.

מנצ’סטר סיטי – נאפולי

החבורה של פפ גווארדיולה מגיעה להתמודדות המרתקת לאחר שגברה 0:3 על מנצ’סטר יונייטד בדרבי במסגרת הפרמייר ליג, כשהיא מחזיקה במאזן של שש נקודות לאחר ארבעת מחזורי הפתיחה. אלופת איטליה באה למשחק לאחר שניצחה 1:3 את פיורנטינה בחוץ והיא ממוקמת במקום הראשון בסרייה א’ עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושה משחקים. 

המפגש מרתק במיוחד בשביל קווין דה בריינה, ששיחק במשך כמעט עשור במנצ’סטר סיטי ונחשב לאחד מגדולי שחקני המועדון בכל הזמנים, חוזר לאיתיחאד במדי אלופת איטליה, נאפולי, חודשיים וחצי לאחר שעזב את מנצ’סטר סיטי.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’אנלואיג’י דונארומה, עבדוקדיר חוסאנוב, רובן דיאש, יוסקו גבארדיול, ניקו או’ריילי, רודרי, טיג’אני ריינדרס, פיל פודן, ברנרדו סילבה, ז’רמי דוקו וארלינג הולאנד.

הרכב נאפולי: ואניה מילינקוביץ’-סאביץ’, ג’ובאני די לורנצו, סם באוקמה, אלסנדרו בונג’ורנו, לאונרדו ספינאצולה, סטניסלב לובוטקה, אנדרה פרנק זאמבו אנגיסה, קווין דה בריינה, סקוט מקטומיניי, מתאו פוליטאנו ורסמוס הוילון.

