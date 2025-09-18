יום שישי, 19.09.2025 שעה 22:42
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
151-125פורטו1
124-155ספורטינג ליסבון2
124-85מורירנסה3
102-74בנפיקה ליסבון4
102-65פמליקאו5
102-55ז'יל ויסנטה6
85-105בראגה7
78-65גימראייש8
68-45קאסה פיה9
58-85אשטוריל10
55-25סנטה קלרה11
513-75ארוקה12
49-55אלוורקה13
48-45נסיונאל מדיירה14
39-74ריו אבה15
36-35אמדורה16
111-45איי.וי.אס17
110-25טונדלה18

חוזר להתחלה: ז'וזה מוריניו מונה למאמן בנפיקה

אחרי שפוטר מפנרבחצ'ה בחודש שעבר, המאמן הפורטוגלי לא ישב יותר מדי זמן בבית ושב לקווי הנשרים, איתם החל את קריירת האימון שלו בתחילת המילניום

|
מוריניו (IMAGO)
מוריניו (IMAGO)

המעגל נסגר. 25 שנים אמנם הוא היה פתוח, אך כעת, הוא נאטם עם חזרתו של מאמן העל ז’וזה מוריניו, אל הקווים של בנפיקה ליסבון, לו זו הייתה משרת האימון הראשונה בקריירה כמאמן הראשי, כשהיום (חמישי), הודיעו הנשרים על חזרתו ובהמשך אף תתקיים מסיבת עיתונאים בהובלתו.

על אף שההישג הגדול ביותר שלו בקבוצה פורטוגלית היה בפורטו בעונת 2003/04 עם הזכייה בליגת האלופות, בנפיקה הייתה הראשונה שנתנה לו את האפשרות לעמוד על הקווים כשהחליף את יופ היינקס על הקווים בחודש ספטמבר, לקדנציה שארכה רק שלושה חודשים, שכן הוחלפה נשיאות שרצתה מאמן אחר בתפקיד בזמנו.

כעת, ינסה המאמן לזעזע את שורות הקבוצה שנמצאת במקום השלישי בפורטוגל, כשמוריניו נכנס לנעליו של ברונו לאג’ה, שפוטר בעקבות רצף תוצאות לא טובות כשבראשן ההפסד המפתיע לקרבאח בו קבוצתו כבר הובילה 0:2, אך לבסוף ספגה 3:2 שחרץ את גורלו בתפקיד.

