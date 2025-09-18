חוזר להתחלה: ז'וזה מוריניו מונה למאמן בנפיקה

המעגל נסגר. 25 שנים אמנם הוא היה פתוח, אך כעת, הוא נאטם עם חזרתו של מאמן העל ז’וזה מוריניו, אל הקווים של בנפיקה ליסבון, לו זו הייתה משרת האימון הראשונה בקריירה כמאמן הראשי, כשהיום (חמישי), הודיעו הנשרים על חזרתו ובהמשך אף תתקיים מסיבת עיתונאים בהובלתו.

על אף שההישג הגדול ביותר שלו בקבוצה פורטוגלית היה בפורטו בעונת 2003/04 עם הזכייה בליגת האלופות, בנפיקה הייתה הראשונה שנתנה לו את האפשרות לעמוד על הקווים כשהחליף את יופ היינקס על הקווים בחודש ספטמבר, לקדנציה שארכה רק שלושה חודשים, שכן הוחלפה נשיאות שרצתה מאמן אחר בתפקיד בזמנו.

כעת, ינסה המאמן לזעזע את שורות הקבוצה שנמצאת במקום השלישי בפורטוגל, כשמוריניו נכנס לנעליו של ברונו לאג’ה, שפוטר בעקבות רצף תוצאות לא טובות כשבראשן ההפסד המפתיע לקרבאח בו קבוצתו כבר הובילה 0:2, אך לבסוף ספגה 3:2 שחרץ את גורלו בתפקיד.