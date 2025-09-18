יום חמישי, 18.09.2025 שעה 19:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"האחריות לשלטים על הקבוצות, יישאו באחריות"

יו"ר מנהלת הליגות בכדורגל ארז כלפון במכתב למועדונים: "מניעת שילוט מוטלת על כתפי הקבוצות, אין בכוונתי לעבור לסדר היום על התופעה, מצפה לשת"פ"

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מאז תחילת העונה קיבלנו ביציעים של קבוצות ישראליות שני שלטים שעוררו לא מעט זעם. תחילה היו אלה אוהדי הפועל באר שבע שהניפו שלט עם אותו מסר לאופ”א, והשבוע הקהל של מכבי ת”א הרים שלט שרשם “fuck hamas, fuck st pauli, fuck hapoel”.

בינתיים, יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, שיגר מכתב למועדונים: “לאחרונה נצפו במגרשים כרזות בעלות כיתובים פוגעניים שתוכנם אינו מתקבל על הדעת והוא מפלג, מבזה ומעליב – אנו מגנים שילוטים אלו מכל וכל. אין בכוונתי לעבור לסדר היום על תופעה זו הגורמת לנזקים רבים: אישיים, לאומיים, בינלאומיים ותדמיתיים לכדורגל הישראלי כולו ולמוניטין ש הליגה בפרט”.

עוד נרשם: “מובהר בזאת כי האחריות למניעת הכנסת שילוט ופריטים מסוג זה מוטלת על כתפי הקבוצות המארחות. עליכן להפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה מחמירים בכניסות לאצטדיונים – באמצעות מנהל האירוע האמון על האבטחה – ולמנוע כל שימוש בכרזות ושלטים פוגעניים באשר הם”.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

לסיכום: “בנוסף, פנינו אל משטרת ישראל בדרישה להקפדה יתרה בעניין זה. קבוצות שלא יפעלו כנדרש יישאו באחריות בהתאם לצעדים העומדים לרשותי בדין. אני מצפה לשיתוף פעולה מלא מצד כל קבוצה, לטובת שמירה על כבוד המשחק, שחקניו, אוהדיו ותדמיתו של הכדורגל הישראלי”.

השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד גהשלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)
