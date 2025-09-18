יום חמישי, 18.09.2025 שעה 23:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

מסתבך: השופט פתח במשפט נגד ראול אסנסיו

בלם ריאל מדריד יעמוד לדין לצד 3 שחקני עבר נוספים מהאקדמיה על צילום והפצת הסרטונים, חלקם עם קטינה. התביעה דורשת עונש חמור לספרדי בן ה-22

|
ראול אסנסיו (IMAGO)
ראול אסנסיו (IMAGO)

בלם ריאל מדריד, ראול אסנסיו, צפוי לעמוד לדין בספרד, זאת לצד שלושה שחקני עבר נוספים מאקדמיית המועדון פרן רואיס, חואן רודריגס ואנדרס גרסיה, לאחר שהואשמו בהפצה של סרטונים בעלי תוכן מיני, ללא הסכמה, בהם נראות שתי צעירות, אחת מהן קטינה.

על פי הודעת בית המשפט בסן ברטולומה דה טיראחנה שבאיים הקנריים, נגד אסנסיו יוגש כתב אישום בגין פגיעה בפרטיות, בעוד שלושת השחקנים הנוספים מואשמים גם בהפקת הסרטונים, בנוסף להפצתם. התביעה מבקשת לגזור על אסנסיו עונש של שנתיים, שישה חודשים ויום מאסר בפועל.

עוד עולה כי התביעה מייחסת לחשודים עבירות חמורות, בהן הפצת פורנוגרפיית ילדים בשילוב עם פגיעות בפרטיות. על פי החלטת השופטת שניתנה ב-2 בספטמבר 2025, ואינה ניתנת לערעור, נקבע כי רואיס, רודריגס וגרסיה יפקידו ערבות של 20 אלף אירו כל אחד, בעוד שאסנסיו יידרש להפקיד 15 אלף אירו.

ראול אסנסיו (IMAGO)ראול אסנסיו (IMAGO)

אחת המתלוננות מחלה, אך התיק נמשך

לפי הדיווח ברדיו "קופֶה" שאושר גם על ידי העיתון "AS", אחת משתי הצעירות, בת 18, חזרה בה מהתלונה נגד אסנסיו ואף כתבה הצהרה בה הביעה סליחה והבנה: "אני מקבלת את התנצלותו ומוחלת לו מרצוני החופשי. איני מעוניינת שייענש פלילית”. למרות זאת, התיק בעניינה של הקטינה השנייה ממשיך להתנהל, ונכון לעכשיו, ההליכים נגד הבלם בן ה-22 נמשכים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */