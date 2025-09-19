האיש שקילל את סימאונה שבר שתיקה: הוא פחדן

האירוע שסיים את ה-2:3 הדרמטי של ליברפול על אתלטיקו מדריד בליגת האלופות ממשיך לעורר הדים. אחרי שדייגו סימאונה הורחק בעקבות התפרצות לעבר הקהל האנגלי אחרי שער הניצחון של וירג'יל ואן דייק, אוהד ליברפול שהיה מעורב בתקרית, ג'וני פולטר, החליט לשבור שתיקה ופרסם סרטון תגובה משלו ברשתות.

לטענת פולטר, הוא לא היה זה שיזם את העימות, ואף האשים את אחד מעוזרי המאמן של סימאונה בכך שירק עליו במהלך החגיגות. "אני חייב להוריד משהו מהלב", אמר האוהד האנגלי, שבעבר הורחק מהמגרשים לשלוש שנים עקב התנהגות בלתי הולמת כשהתעלל מילולית באישה עם מוגבלות במשחק הפרידה מסטיבן ג’רארד. "סימאונה פחדן. במסיבת העיתונאים שאלו אותו אם מדובר היה בקריאות גזעניות או התייחסות למלחמת פוקלנד, והוא פשוט התחמק. למה הוא לא ענה? זה פתח פתח להשמצות מכל העולם".

האוהד המשיך: "לא היה שום דבר גזעני. לא דיברתי על פוקלנד, כל מה שאמרתי היה 'יאללה עפתם' עם אצבע משולשת, כמו שכולם עושים. כשהם השוו ל-2:2, העוזר שלו התחיל להתגרות בנו, אז קראו לו בשמות. הוא זה שבסוף גם ירק עליי". כזכור, סימאונה איבד את עשתונותיו לאחר שער הניצחון של ואן דייק בדקה ה-92, והורחק ע"י השופט לאחר שהתעמת עם האוהדים האנגלים שישבו מאחורי הספסל של אתלטיקו.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, הסביר: "אי אפשר להצדיק את ההתנהגות שלי, אבל קשה כשאתה סופג קללות במשך 90 דקות, גם אחרי שסופגים שער. צריך לדעת לשתוק, אבל גם לי יש רגשות". בינתיים, אופ"א הודיעה כי תפתח בחקירה רשמית בעקבות התקרית, כולל הטענות על יריקה מצד אנשי אתלטיקו לעבר הקהל המקומי.