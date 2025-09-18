יום חמישי, 18.09.2025 שעה 17:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

סגרה סגל: חולון צירפה את הסנטר ניסייר ברוקס

הסגולים הודיעו על צירופו של השחקן ששיחק בין היתר בריגה, איתה זכה בדאבל, ובשטרסבורג. פרנקו: "הניסיון שלו בכדורסל האירופי יתרום רבות לקבוצה"

|
ניסייר ברוקס (IMAGO)
ניסייר ברוקס (IMAGO)

כל עוד לא יהיו שינויים, הפועל חולון סגרה את הסגל שלה היום (חמישי), כשהודיעה על צירופו של הסנטר ניסייר ברוקס, במה שאמור להיות השחקן האחרון שיצטרף לקבוצה.

ברוקס בן ה-28 (2.13 מ’) שיחק בעברו בריגה הלטבית, איתה זכה בדאבל ונבחר ל-MVP של הפלייאוף ולחמישיית העונה עם ממוצעים של 12.6 נקודות, 7.7 ריבאונדים ו-1.1 חסימות למשחק. כמו כן, עבר בשטרסבורג הצרפתית וסאמרה הרוסית, כשקבוצתו האחרונה הייתה מהליגה בטאיוואן.

מאמן הקבוצה, דני פרנקו, התייחס להחתמתו של השחקן: "ניסייר ברוקס הוא סנטר עם נוכחות פיזית חזקה בצבע ויכולות ריבאונד טובות שיעזור לנו לאזן את המערך על המגרש. הניסיון שלו בליגת האלופות של פיב״א ובכדורסל האירופי יתרום רבות לקבוצה.

דני פרנקו (רועי כפיר)דני פרנקו (רועי כפיר)

“עכשיו המשימה שלנו היא לסייע לניסייר, יחד עם דריק וולטון שמצטרף אלינו היום, להיכנס לקצב ולהשתלב באופן המיטבי בשבועות הקרובים במטרה להגיע לפתיחת עונת ה-BCL במצב האופטימלי ביותר, עם קבוצה מאוזנת ומוכנה לאתגרים שמחכים לנו”.

