ברגל ימין: מנצ'סטר סיטי ניצחה 0:2 את נאפולי

זהו זה, השבוע הראשון של המחזור הראשון של ליגת האלופות מאחוריניו, כאשר הערב (חמישי) התקיימו המשחקים האחרונים. במוקד – מנצ’סטר סיטי ניצחה 0:2 את נאפולי והאקס קווין דה בריינה, כשבמקביל קייראט ועופרי ארד הפסידו 4:1 לספורטינג ליסבון, כשדן גלזר הפצוע לא שותף כמובן. בנוסף, פרנקפורט הביסה 1:5 את גלאטסראיי.

מנצ’סטר סיטי – נאפולי 0:2

מפגש מרתק במיוחד, כשדה בריינה חזר לאיתיאחד במטרה לנצח את האקסית האנגלית, אך לא להופעה כזאת הוא חלם. כבר בדקה ה-21, הקפטן של האורחת הכשיל את הארלינג הולאנד בדרך לשער, ולאחר בדיקת VAR ראה את הכרטיס האדום. חמש דקות מאוחר יותר, אנטוניו קונטה ביצע חילוף והוציא את הקשר הבלגי, שקיבל זאת כמו ספורטאי ענק וללא עצבים.

מפה, המשחק היה במעמד צד אחד, כשפפ גווארדיולה וחניכיו חיפשו את השער הראשון והאיטלקים הסתגרו פעם אחר פעם, אך אז הגיע השער – בדקה ה56, כאשר פיל פודן הקפיץ באומנות להולאנד, והענק הנורבגי נגח לרשת וכבש את שערו ה-50 בליגת האלופות, תשע דקות מאוחר יותר, ז’רמי דוקו ביצע פעולה אישית נפלאה, הכפיל את היתרון ובעצם חתם את תוצאת המשחק.

קווין דה בריינה (IMAGO)

ארלינג הולאנד (IMAGO)

דקה 21, נאפולי נשארת ב-10 שחקנים: מטורף. פודן שלח כדור עומק נפלא להולאנד, ג’ובאני די לורנצו הכשיל את הענק הנורבגי בדרך אל השער. תחילה השופט לא שרק לעבירה והחלוץ התלונן בפניו לאדום, כשאחרי בדיקת VAR, הקפטן של אלופת איטליה ראה כרטיס אדום.

ג'ובאני די לורנצו מכשיל את ארלינג הולאנד (IMAGO)

ארלינג הולאנד מבקש כרטיס אדום (IMAGO)

ג'ובאני די לורנצו מקבל את הכרטיס האדום (IMAGO)

דקה 26, חילוף בנאפולי: אחרי הכרטיס האדום שהאיטלקים ספגו, אנטוניו קונטה בחר לוותר על קווין דה בריינה והחליף אותו. לא כך רצה הבלגי שהחזרה שלו לאיתיאחד תיראה, אך הקשר ירד לספסל ללא שום עצבים.

קווין דה בריינה מוחלף (IMAGO)

קווין דה בריינה יורד לספסל (IMAGO)

דקה 56, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: השער המיוחל הגיע. פודן הקפיץ את הכדור באומנות, הולאנד הגיע בסערה ונגח לרשת.

ארלינג הולאנד נוגח (IMAGO)

ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

דקה 65, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: מופע אישי גדול של ז’רמי דוקו, שחדר פנימה ומבצע אישי בעט לפינה הימנית מזווית קשה.

השער של ז'רמי דוקו (IMAGO)

ז'רמי דוקו רץ לחגוג (IMAGO)

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

ספורטינג ליסבון – קייראט 1:4

הקבוצה הצנועה מקזחסטן, שעשתה היסטוריה בעצם ההעפלה לשלב הליגה, חלמה גם להפתיע בפורטוגל יחד עם צמד הישראלים דן גלזר ועופרי ארד. כאמור, הראשון לא היה בסגל בעקבות הפציעה, אך השני, אקס מכבי חיפה, פתח בהרכב והוחלף רק בדקה ה-70, אך לא הצליח לעזור לקבוצתו להימנע מהפסד.

המארחת הייתה גדולה על האורחת וראו זאת מהדקה הראשונה. בדקה ה-21 הייתה אופציה לפורטוגלים לעלות ליתרון, אך מורטן יולמן החמיץ פנדל ברשלנות. אולם, השער המיוחל הגיע בדקה ה-44, רגע לפני הירידה להפסקה, כשפרנסיסקו טרינקאו בעט בנגיעה היישר לחיבורים. בחצי השני, הבליץ’ האדיר של המנצחת הגיע בשלוש דקות בלבד, כשטרינקאו (65’), אליסון סנטוס (67’) וג’אבוני קוונדה (68’) כבשו שלושה שערים וקבעו 0:4 ענק. עד הסיום, האורחת התכבדה בשער מצמק, כשאקס מכבי חיפה, ריקרדיניו, בישל לאדמילסון שער כבוד.

דקה 21, החמצת פנדל: הפורטוגלים קיבלו בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך מורטן יולמן החמיץ.

דקה 44, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:1: הפורטוגלים באו על שכרם. הכדור הגיע אל טרינקאו שבעט בנגיעה מחוץ לרחבה, הכדור נעצר רק בחיבורים.

הכדור של פרנסיסקו טרינקאו ברשת (IMAGO)

שחקני ספורטינג ליסבון רצים לחגוג (IMAGO)

דקה 65, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:2: שוב טרינקאו, שוב בנגיעה, כשהפעם הוא קיבל את הכדור ברחבה ושחרר בעיטה לרשת.

פרנסיסקו טרינקאו חוגג, עופרי ארד ברקע מאוכזב (IMAGO)

שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)

דקה 67, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:3: אליסון סנטוס קיבל את הכדור ומ-16 מטרים שחרר בעיטה לרשת.

דקה 68, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:4: הפורטוגלים לא עוצרים והם עם שער שלישי בשלוש דקות. הפעם ג’אובני קוונדה בפעולה אישית נפלאה חלף על פני 3 שחקנים ובעט לרשת.

שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)

שחקני ספורטינג ליסבון מאושרים (IMAGO)

דקה 86, שער! קייראט צימקה ל-4:1: ריקרדיניו קיבל את הכדור ברחבה באגף, העביר רוחב לאדמילסון שבעט בוולה היישר לרשת.

פרנקפורט – גלאטסראיי 1:5

המשחק עם הכי הרבה שערים הערב התרחש בגרמניה, כאשר דווקא מי שעלתה ליתרון ראשונה היא האורחת, כשיונוש אקגון כבש כבר אחרי שמונה דקות בסיום התקפה מתפרצת, אך אז המארחת התעוררה – זה התחיל עם שער עצמי של דווינסון סאנצ’ס בדקה ה-37 לאחר טעות גדולה בהגנה, המשיך עם שני שערים מהירים בתוספת הזמן עוד לפני הירידה להפסקה של צ’אן אוזון וג’ונתן בורקארדט וזה 1:3 לפרנקפורט אחרי 45 דקות.

מפה, הטורקים ביצעו חילופים במטרה להתקרב ליריבה ולחזור למשחק, אך המארחת הייתה גדולה עליה ובדקה ה-65 בורקארדט השלים צמד גדול וקבע 1:4, כשעד הסיום, טעות נוספת בהגנת גלאטסראיי, אנסגאר קנאוף ניצל זאת וקבע 1:5 בדקה ה-75 וניצחון גדול לפרנקפורט.

דקה 8, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: התקפה מתפרצת מושלמת של הטורקים. לירוי סאנה רץ כל הדרך, מסר ליונוש אקגון שעבר את השומר שלו נפלא ובעט היישר לפינה.

יונוש אקגון מאושר (IMAGO)

שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)

שחקני פרנקפורט מאוכזבים (IMAGO)

דקה 37, שער! פרנקפורט השוותה ל-1:1: טעות גדולה בהגנת הטורקים, ריטסו דואן זיהה זאת, “גנב” את הכדור, ניסה להקפיץ לשער, אך זה פגע בדרך בדווינסון סאנצ’ז והכדור נכנס לרשת לאחר שניתז מהבלם.

דווינסון סאנצ'ס כובש שער עצמי (IMAGO)

ריטסו דואן חוגג (IMAGO)

דקה 45+2, שער! פרנקפורט עלתה ל-1:2: המהפך הושלם. ג’ונתן בורקארדט הגביה כדור נהדר מצד ימין, צ’אן אוזון השתלט עליו ובסיבוב מושלם בעט לחיבורים.

שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)

שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)

דקה 45+4, שער! פרנקפורט עלתה ל-1:3: עוד לפני המחצית, הגרמנים עלו ליתרון כפול. מבשל השער הקודם, הפעם הפך לכובש, כאשר כדור חופשי חזק מרחוק חלף על פני כולם, בורקארדט עלה גבוה והוריד לאחור לרשת.

ג’ונתן בורקארדט נוגח לרשת (IMAGO)

ג’ונתן בורקארדט חוגג (IMAGO)

דקה 66, שער! פרנקפורט עלתה ל-1:4: הגבהה מצד שמאל הגיעה לבורקארדט שנגח, הכדור פגע בבלם ונכנס לרשת.

דקה 75, שער! פרנקפורט עלתה ל-1:5: זו כבר השפלה. טעות נוספת בהגנת הטורקים. אנסגאר קנאוף לא התבלבל וכבש.