יום ראשון, 21.09.2025 שעה 15:39
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-51איינטרכט פרנקפורט1
30-41פאריס סן-ז'רמן2
31-41קלאב ברוז'3
31-41ספורטינג ליסבון4
31-31אוניון סט. ז'ילואז5
31-31באיירן מינכן6
30-21ארסנל7
30-21אינטר8
30-21מנצ'סטר סיטי9
32-31קרבאח אגדם10
32-31ליברפול11
31-21ברצלונה12
31-21ריאל מדריד13
30-11טוטנהאם14
14-41בורוסיה דורטמונד15
14-41יובנטוס16
12-21בודה גלימט17
12-21באייר לברקוזן18
12-21פ.צ. קופנהאגן19
12-21סלביה פראג20
10-01אולימפיאקוס21
10-01פאפוס22
03-21אתלטיקו מדריד23
03-21בנפיקה ליסבון24
02-11מארסיי25
02-11ניוקאסל26
01-01ויאריאל27
03-11צ'לסי28
03-11פ.ס.וו. איינדהובן29
02-01אייאקס30
02-01אתלטיק בילבאו31
02-01נאפולי32
04-11קייראט33
04-11מונאקו34
05-11גלאטסראיי35
04-01אטאלנטה36

ברגל ימין: מנצ'סטר סיטי ניצחה 0:2 את נאפולי

די לורנצו הורחק באדום, דה בריינה הוחלף מוקדם והאנגלים לא התקשו מול האקס, הולאנד ודוקו כבשו. קייראט וארד (70 דק') הפסידו 4:1 לספורטינג ליסבון

|
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

זהו זה, השבוע הראשון של המחזור הראשון של ליגת האלופות מאחוריניו, כאשר הערב (חמישי) התקיימו המשחקים האחרונים. במוקד – מנצ’סטר סיטי ניצחה 0:2 את נאפולי והאקס קווין דה בריינה, כשבמקביל קייראט ועופרי ארד הפסידו 4:1 לספורטינג ליסבון, כשדן גלזר הפצוע לא שותף כמובן. בנוסף, פרנקפורט הביסה 1:5 את גלאטסראיי.

מנצ’סטר סיטי – נאפולי 0:2 

מפגש מרתק במיוחד, כשדה בריינה חזר לאיתיאחד במטרה לנצח את האקסית האנגלית, אך לא להופעה כזאת הוא חלם. כבר בדקה ה-21, הקפטן של האורחת הכשיל את הארלינג הולאנד בדרך לשער, ולאחר בדיקת VAR ראה את הכרטיס האדום. חמש דקות מאוחר יותר, אנטוניו קונטה ביצע חילוף והוציא את הקשר הבלגי, שקיבל זאת כמו ספורטאי ענק וללא עצבים.

מפה, המשחק היה במעמד צד אחד, כשפפ גווארדיולה וחניכיו חיפשו את השער הראשון והאיטלקים הסתגרו פעם אחר פעם, אך אז הגיע השער – בדקה ה56, כאשר פיל פודן הקפיץ באומנות להולאנד, והענק הנורבגי נגח לרשת וכבש את שערו ה-50 בליגת האלופות, תשע דקות מאוחר יותר, ז’רמי דוקו ביצע פעולה אישית נפלאה, הכפיל את היתרון ובעצם חתם את תוצאת המשחק.

קווין דה בריינה (IMAGO)קווין דה בריינה (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

דקה 21, נאפולי נשארת ב-10 שחקנים: מטורף. פודן שלח כדור עומק נפלא להולאנד, ג’ובאני די לורנצו הכשיל את הענק הנורבגי בדרך אל השער. תחילה השופט לא שרק לעבירה והחלוץ התלונן בפניו לאדום, כשאחרי בדיקת VAR, הקפטן של אלופת איטליה ראה כרטיס אדום.

גג'ובאני די לורנצו מכשיל את ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד מבקש כרטיס אדום (IMAGO)ארלינג הולאנד מבקש כרטיס אדום (IMAGO)
גג'ובאני די לורנצו מקבל את הכרטיס האדום (IMAGO)

דקה 26, חילוף בנאפולי: אחרי הכרטיס האדום שהאיטלקים ספגו, אנטוניו קונטה בחר לוותר על קווין דה בריינה והחליף אותו. לא כך רצה הבלגי שהחזרה שלו לאיתיאחד תיראה, אך הקשר ירד לספסל ללא שום עצבים. 

קווין דה בריינה מוחלף (IMAGO)קווין דה בריינה מוחלף (IMAGO)
קווין דה בריינה יורד לספסל (IMAGO)קווין דה בריינה יורד לספסל (IMAGO)

דקה 56, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: השער המיוחל הגיע. פודן הקפיץ את הכדור באומנות, הולאנד הגיע בסערה ונגח לרשת.

ארלינג הולאנד נוגח (IMAGO)ארלינג הולאנד נוגח (IMAGO)
ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

דקה 65, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: מופע אישי גדול של ז’רמי דוקו, שחדר פנימה ומבצע אישי בעט לפינה הימנית מזווית קשה.

השער של זהשער של ז'רמי דוקו (IMAGO)
זז'רמי דוקו רץ לחגוג (IMAGO)
שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

ספורטינג ליסבון – קייראט 1:4 

הקבוצה הצנועה מקזחסטן, שעשתה היסטוריה בעצם ההעפלה לשלב הליגה, חלמה גם להפתיע בפורטוגל יחד עם צמד הישראלים דן גלזר ועופרי ארד. כאמור, הראשון לא היה בסגל בעקבות הפציעה, אך השני, אקס מכבי חיפה, פתח בהרכב והוחלף רק בדקה ה-70, אך לא הצליח לעזור לקבוצתו להימנע מהפסד.

המארחת הייתה גדולה על האורחת וראו זאת מהדקה הראשונה. בדקה ה-21 הייתה אופציה לפורטוגלים לעלות ליתרון, אך מורטן יולמן החמיץ פנדל ברשלנות. אולם, השער המיוחל הגיע בדקה ה-44, רגע לפני הירידה להפסקה, כשפרנסיסקו טרינקאו בעט בנגיעה היישר לחיבורים. בחצי השני, הבליץ’ האדיר של המנצחת הגיע בשלוש דקות בלבד, כשטרינקאו (65’), אליסון סנטוס (67’) וג’אבוני קוונדה (68’) כבשו שלושה שערים וקבעו 0:4 ענק. עד הסיום, האורחת התכבדה בשער מצמק, כשאקס מכבי חיפה, ריקרדיניו, בישל לאדמילסון שער כבוד.

דקה 21, החמצת פנדל: הפורטוגלים קיבלו בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך מורטן יולמן החמיץ.

דקה 44, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:1: הפורטוגלים באו על שכרם. הכדור הגיע אל טרינקאו שבעט בנגיעה מחוץ לרחבה, הכדור נעצר רק בחיבורים.

הכדור של פרנסיסקו טרינקאו ברשת (IMAGO)הכדור של פרנסיסקו טרינקאו ברשת (IMAGO)
שחקני ספורטינג ליסבון רצים לחגוג (IMAGO)שחקני ספורטינג ליסבון רצים לחגוג (IMAGO)

דקה 65, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:2: שוב טרינקאו, שוב בנגיעה, כשהפעם הוא קיבל את הכדור ברחבה ושחרר בעיטה לרשת.

פרנסיסקו טרינקאו חוגג, עופרי ארד ברקע מאוכזב (IMAGO)פרנסיסקו טרינקאו חוגג, עופרי ארד ברקע מאוכזב (IMAGO)
שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)

דקה 67, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:3: אליסון סנטוס קיבל את הכדור ומ-16 מטרים שחרר בעיטה לרשת.

דקה 68, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:4: הפורטוגלים לא עוצרים והם עם שער שלישי בשלוש דקות. הפעם ג’אובני קוונדה בפעולה אישית נפלאה חלף על פני 3 שחקנים ובעט לרשת.

שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)
שחקני ספורטינג ליסבון מאושרים (IMAGO)שחקני ספורטינג ליסבון מאושרים (IMAGO)

דקה 86, שער! קייראט צימקה ל-4:1: ריקרדיניו קיבל את הכדור ברחבה באגף, העביר רוחב לאדמילסון שבעט בוולה היישר לרשת.

פרנקפורט – גלאטסראיי 1:5

המשחק עם הכי הרבה שערים הערב התרחש בגרמניה, כאשר דווקא מי שעלתה ליתרון ראשונה היא האורחת, כשיונוש אקגון כבש כבר אחרי שמונה דקות בסיום התקפה מתפרצת, אך אז המארחת התעוררה – זה התחיל עם שער עצמי של דווינסון סאנצ’ס בדקה ה-37 לאחר טעות גדולה בהגנה, המשיך עם שני שערים מהירים בתוספת הזמן עוד לפני הירידה להפסקה של צ’אן אוזון וג’ונתן בורקארדט וזה 1:3 לפרנקפורט אחרי 45 דקות.

מפה, הטורקים ביצעו חילופים במטרה להתקרב ליריבה ולחזור למשחק, אך המארחת הייתה גדולה עליה ובדקה ה-65 בורקארדט השלים צמד גדול וקבע 1:4, כשעד הסיום, טעות נוספת בהגנת גלאטסראיי, אנסגאר קנאוף ניצל זאת וקבע 1:5 בדקה ה-75 וניצחון גדול לפרנקפורט. 

דקה 8, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: התקפה מתפרצת מושלמת של הטורקים. לירוי סאנה רץ כל הדרך, מסר ליונוש אקגון שעבר את השומר שלו נפלא ובעט היישר לפינה.

יונוש אקגון מאושר (IMAGO)יונוש אקגון מאושר (IMAGO)
שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)
שחקני פרנקפורט מאוכזבים (IMAGO)שחקני פרנקפורט מאוכזבים (IMAGO)

דקה 37, שער! פרנקפורט השוותה ל-1:1: טעות גדולה בהגנת הטורקים, ריטסו דואן זיהה זאת, “גנב” את הכדור, ניסה להקפיץ לשער, אך זה פגע בדרך בדווינסון סאנצ’ז והכדור נכנס לרשת לאחר שניתז מהבלם.

דווינסון סאנצדווינסון סאנצ'ס כובש שער עצמי (IMAGO)
ריטסו דואן חוגג (IMAGO)ריטסו דואן חוגג (IMAGO)

דקה 45+2, שער! פרנקפורט עלתה ל-1:2: המהפך הושלם. ג’ונתן בורקארדט הגביה כדור נהדר מצד ימין, צ’אן אוזון השתלט עליו ובסיבוב מושלם בעט לחיבורים.

שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)
שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)

דקה 45+4, שער! פרנקפורט עלתה ל-1:3: עוד לפני המחצית, הגרמנים עלו ליתרון כפול. מבשל השער הקודם, הפעם הפך לכובש, כאשר כדור חופשי חזק מרחוק חלף על פני כולם, בורקארדט עלה גבוה והוריד לאחור לרשת.

ג’ונתן בורקארדט נוגח לרשת (IMAGO)ג’ונתן בורקארדט נוגח לרשת (IMAGO)
ג’ונתן בורקארדט חוגג (IMAGO)ג’ונתן בורקארדט חוגג (IMAGO)

דקה 66, שער! פרנקפורט עלתה ל-1:4: הגבהה מצד שמאל הגיעה לבורקארדט שנגח, הכדור פגע בבלם ונכנס לרשת.

דקה 75, שער! פרנקפורט עלתה ל-1:5: זו כבר השפלה. טעות נוספת בהגנת הטורקים. אנסגאר קנאוף לא התבלבל וכבש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */