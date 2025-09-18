עתידו של גוני נאור יוכרע בסוף השבוע הקרוב

האם מי שנחשב לבאנקר הגדול של דייגו פלורס מפתיחת העונה, גוני נאור, יעזוב לקבוצה אחרת? דומה שאת התשובה הזאת ניתן יהיה לדעת ב-48 השעות הקרובות, או ממש לפני תום מועד העברות ביום ראשון.

בעקבות התחרות הגדולה בקישור של חיפה שם מתמודדים שחקנים כמו פיטר אגבה, עלי מוחמד, איתן אזולאי, גוני נאור וליאור קאסה, נראה שחיפה לא תעמוד בדרכו של נאור, עליו כבר הוגשו מספר הצעות שמכבי חיפה בוחנת, כל זאת על מנת לתת דקות ולשלב ברוטציה את ליאור קאסה, שלדעת כולם אמור להיות אחד העוגנים של הקבוצה בשנים הקרובות.

גוני כזכור פתח את העונה בצורה טובה ואף שולב לפני עלי מוחמד, שבשלב מסוים מצא את עצמו בהרכב על חשבון גוני נאור. כעת, עם החתמתו של אגבה, נאור עלול להידחק עוד יותר הצידה ויתקשה לזכות בדקות משחק, מה שעלול להוביל את נאור לעזוב לקבוצה אחרת.