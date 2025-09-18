דני אלבס יצטרך לפצות את קבוצתו המקסיקנית

בית הדין לבוררות בספורט (CAS) הודיע על החלטתו במחלוקת המשפטית בין דני אלבס לבין קבוצתו לשעבר, פומאס ממקסיקו, וקבע כי המועדון צדק כאשר סיים את חוזהו של המגן הוותיק בתחילת 2023. בנוסף, נקבע כי אלבס יידרש לשלם פיצוי גבוה יותר מזה שנפסק קודם לכן על ידי פיפ"א.

בהודעת המועדון נכתב: “ב־1 בספטמבר 2025 נמסר לנו פסק הבוררות מבית הדין. הוחלט לאשר את סיום החוזה מטעמי צידוק מלא, ואף לחייב את דניאל אלבס דה סילבה לשלם סכום משמעותי כפיצוי על הנזק שנגרם למוסד. מדובר בסכום גבוה מזה שנקבע בעבר על ידי פיפ"א”.

כזכור, בינואר 2023 הודיע פומאס על סיום חוזהו של אלבס, פחות מחצי שנה לאחר שהצטרף למועדון בעקבות מעצרו בספרד באשמה חמורה של אונס אישה במועדון לילה בברצלונה. האירוע עורר סערה עצומה במקסיקו ובברצלונה, ומאז הקריירה של אחד המגנים הגדולים בדורו נעצרה לחלוטין.

דני אלבס (רויטרס)

בפברואר 2024, בית המשפט בברצלונה הרשיע אותו בעבירת אונס וגזר עליו 4 וחצי שנות מאסר, כשהוא ישב בכלא עד ששוחרר בערבות חודש לאחר מכן, כאשר בחודש מרץ האחרון, בית המשפט המחוזי בקטלוניה הפך את ההרשעה בערעור וזיכה את הברזילאי בשל פגמים בראויות ועדויות.

אלבס, שזכה ב־43 תארים בקריירה המפוארת שלו, בין היתר בברצלונה, יובנטוס, סביליה ופריז סן ז’רמן – רשם 13 הופעות בלבד במדי פומאס לפני שהסתבך בפרשה המשפטית. כעת, עם החלטת CAS, מצבו הכלכלי עשוי להיות אף קשה יותר, שכן הפיצוי שנדרש לשלם למועדון גבוה מהסכום שנקבע תחילה על ידי פיפ"א.

בפומאס בירכו על פסק הדין: “אנחנו סומכים על מערכת המשפט הבינלאומית ועל ההגנה על זכויות המועדון. זהו צעד חשוב כדי להבטיח שכל מוסד ספורטיבי יוכל להגן על עצמו מפני נזקים שנגרמים בשל התנהגות שאינה הולמת מצד שחקנים”.