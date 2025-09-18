יום חמישי, 18.09.2025 שעה 23:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

דני אלבס יצטרך לפצות את קבוצתו המקסיקנית

בית הדין לבוררות ספורט קבע כי המגן, שהואשם באונס אישה ולבסוף יצא זכאי ושוחרר, יצטרך לשלם לפומאס, קבוצתו לשעבר, פיצוי משמעותי. הפרטים בפנים

דני אלבס (רויטרס)
דני אלבס (רויטרס)

בית הדין לבוררות בספורט (CAS) הודיע על החלטתו במחלוקת המשפטית בין דני אלבס לבין קבוצתו לשעבר, פומאס ממקסיקו, וקבע כי המועדון צדק כאשר סיים את חוזהו של המגן הוותיק בתחילת 2023. בנוסף, נקבע כי אלבס יידרש לשלם פיצוי גבוה יותר מזה שנפסק קודם לכן על ידי פיפ"א.

בהודעת המועדון נכתב: “ב־1 בספטמבר 2025 נמסר לנו פסק הבוררות מבית הדין. הוחלט לאשר את סיום החוזה מטעמי צידוק מלא, ואף לחייב את דניאל אלבס דה סילבה לשלם סכום משמעותי כפיצוי על הנזק שנגרם למוסד. מדובר בסכום גבוה מזה שנקבע בעבר על ידי פיפ"א”.

כזכור, בינואר 2023 הודיע פומאס על סיום חוזהו של אלבס, פחות מחצי שנה לאחר שהצטרף למועדון בעקבות מעצרו בספרד באשמה חמורה של אונס אישה במועדון לילה בברצלונה. האירוע עורר סערה עצומה במקסיקו ובברצלונה, ומאז הקריירה של אחד המגנים הגדולים בדורו נעצרה לחלוטין. 

דני אלבס (רויטרס)דני אלבס (רויטרס)

בפברואר 2024, בית המשפט בברצלונה הרשיע אותו בעבירת אונס וגזר עליו 4 וחצי שנות מאסר, כשהוא ישב בכלא עד ששוחרר בערבות חודש לאחר מכן, כאשר בחודש מרץ האחרון, בית המשפט המחוזי בקטלוניה הפך את ההרשעה בערעור וזיכה את הברזילאי בשל פגמים בראויות ועדויות. 

אלבס, שזכה ב־43 תארים בקריירה המפוארת שלו, בין היתר בברצלונה, יובנטוס, סביליה ופריז סן ז’רמן – רשם 13 הופעות בלבד במדי פומאס לפני שהסתבך בפרשה המשפטית. כעת, עם החלטת CAS, מצבו הכלכלי עשוי להיות אף קשה יותר, שכן הפיצוי שנדרש לשלם למועדון גבוה מהסכום שנקבע תחילה על ידי פיפ"א.

בפומאס בירכו על פסק הדין: “אנחנו סומכים על מערכת המשפט הבינלאומית ועל ההגנה על זכויות המועדון. זהו צעד חשוב כדי להבטיח שכל מוסד ספורטיבי יוכל להגן על עצמו מפני נזקים שנגרמים בשל התנהגות שאינה הולמת מצד שחקנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
