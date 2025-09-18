מכה לבית"ר: קרע לירין לוי שיושבת מעל חודש

בית”ר ירושלים קיבלה היום (חמישי) חדשות רעות מכיוון ירין לוי. הקשה הפצוע עבר צילום MRI, שתוצאותיה הגיעו ולפי האבחנה יש לו קרע של שלושה ס”מ בשריר הארבע ראשי. המשמעות: היעדרות של מעל חודש.

בית"ר בעצם תצטרך להסתדר ללא ירין לוי במשחקים מול עירוני קריית שמונה, מכבי בני ריינה והפועל פ"ת לפני פגרת הנבחרות של אוקטובר. אחריה יצפה לצהובים שחורים משחק ביתי מול מ.ס אשדוד וגם אליו יש ספק גדול אם הקשר יהיה כשיר.

אם ההערכות יתבררו כנכונות, ייתכן שמשחק החזרה של ירין לוי יהיה מול הפועל חיפה בליגה ב-25 באוקטובר. לאחר מכן כבר יצפה גמר גביע הטוטו מול הפועל ת"א לקראת סוף אוקטובר ואז המפגשים עם הפועל ב"ש ומכבי ת"א בליגה.

ירין לוי (חגי מיכאלי)

ירין לוי נפצע בהפסד הדרמטי 3:2 להפועל ת"א ביום שני. הוא פתח בהרכב של ברק יצחקי, אבל הוחלף בדקה ה-70 עם חבלה בירך. החשש בבית"ר היה קרע והיעדרות מהמגרשים לכמה שבועות – הערכה שהתבררה כנכונה.