כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"ייקח זמן, אבל מכבי חיפה תהיה קבוצה טובה"

שחר בראיון ל-ONE בטקס 'אות הנשיא בספורט', אחרי שהירוקים זכו באות על תרומה לקהילה: "רואה את הסיפוק שזה נותן לאנשים במועדון, זה הכל בשבילי"

|
יעקב שחר ומוטל'ה שפיגלר (חגי מיכאלי)
יעקב שחר ומוטל'ה שפיגלר (חגי מיכאלי)

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו היום (חמישי) את טקס הענקת ׳אות הנשיא בספורט׳ כחלק ממיזם ״משחק קבוצתי״. מכבי חיפה זכתה באות הוקרה על תכנית חינוכית רחבת היקף לילדים וילדות שמציגה שוויון ואחראיות חברתית. נשיא המועדון, יעקב שחר, התייחס בראיון ל-ONE על התחושות, וגם דיבר מעט על כדורגל. 

“אנחנו עשר שנים פה, זה טקס מכובד, חשוב, אתה רואה שיש פה אווירה נפלאה בין כל ראשי הקבוצות וכל המועדונים, זה מכוון את כולנו לעשייה” אמר יעקב שחר.

“נכון שאתה עושה את זה בסופו של דבר לא בשביל לקבל את הפרסים, אין לי צל של ספק שזה רתם לא מעט מועדונים ומחלקות נוער לטפל בכאלה שאנחנו יכולים לעזור להם. בין אם זה בלימודים, וזה נותן לכל אחד את ההרגשה הנפלאה שלו של העשייה”.

מה זה עושה לך כנשיא, אחרי כל מה שעשיתם בשנתיים האחרונות עם המלחמה?
”אני קודם כל רואה את האנשים במועדון, איך הם נלחמים לעשות את המקסימום בעזרה לקהילה ואיזה סיפוק זה נותן להם, אז זה בשבילי הכל. הכדורגל? ייקח זמן, אבל אנחנו נהיה קבוצה טובה”.

